النصر يقلب الطاولة.. ويرد على أبو جبل بـ”شكوى رسمية فِيْ فِيْفا”

أصدر نادي النصر بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تعليقًا على أزمة النجم المصري محمد أبو جبل.

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وقع حارس المرمى محمد أبو جبل عقوده مع النصر قبل أسابيع قليلة، وتحديدا بعد تألقه اللافت مع المنتخب المصري فِيْ كأس الأمم الأفريقية، يناير 2022، عَنّْدما وصلوا إلَّى النهائي قبل أن يخسروا أمام السنغال.

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وأعلن الحارس المصري، محمد أبو جبل، عبر بيان رسمي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد النصر فِيْ الفِيْفا، طالب خلالها بالحصول على قيمة العقد الذي يستمر حتى صيف 2025.

وعلق النصر، عبر تويتر، على البيان الذي كشفه أبو جبل للإعلام، موضحًا 5 نقاط لرياضة الشارع السعودي، والتي سنراجعها لكَمْ فِيْ السطور التالية، حول “السعودية الرياضية”

1- توصل الطرفان إلَّى اتفاق على عقد يبدأ بتاريخ 2022-01-08 بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن تعاقده مع الزمالك ينتهِيْ بتاريخ 2022-7-31.

2- بناءً على المعلومات التي تلقاها النادي والتي تفِيْد بأن اللاعب ليس حراً فِيْ التوقيع فِيْ ذلك التاريخ وأنه سيظل ملتزماً بالعقد مع نادي الزمالك الذي يستمر حتى 8-30-2022، تم اختيار اللاعب ووكيله. تم الاتصال شفهِيْاً وطلب تقديم دليل على أن اللاعب حر فِيْ التوقيع لا علاقة له بأي عقد آخر فِيْ ذلك التاريخ، لكنهم لم يقدموا أي دليل وأصروا على أن المعلومات التي قدموها كانت صحيحة.

3- بعد إعطاء الوقت الكافِيْ للاعب ووكيله لتعديل وضعه القانوني من خلال عدة إخطارات رسمية، وبعد الذهاب إلَّى الاتحاد المصري للتحقق من بعض البيانات، قامت إدارة نادي النصر بإخطار اللاعب رسميًا بأنها وافقت على بطلان. باطلاً وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكنه الدخول فِيْ أي علاقة تعاقدية ينتج عَنّْها مخالفة قانونية جسيمة، والأدلة المطبقة وفقًا للقانون السويسري، وتحديداً المادة 28 من قانون الالتزام، والتي سيتم ذكرها خلال خلاف.

4- بعد 12 يومًا من إعلان العقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا، أرسل إلينا محمد أبو جبل إخطارًا يفِيْد بأنه وقع اتفاقية مع نادي الزمالك وأنه فسخ عقده معهم، والذي ينتهِيْ فِيْ 30 أغسطس. 2022، وهذا إقرار ضمني بأن ما تم تقديمه أعلاه كان مبنيًا على معلومات غير صحيحة، وأن الاتفاقية استندت إلَّى خرق جسيم ومعلومات غير صحيحة لا تتفق مع السبب الذي قام عليه الالتزام التعاقدي.

5- وأخيراً يؤكد نادي النصر أن ما ورد فِيْ وسائل الإعلام عَنّْ مدة وقيمة العقد ومقدم العقد غير صحيح، وسوف يرفع النادي دعوى قضائية لدى الفِيْفا لاسترداد مبلغ 450 ألف دولار. . التي سبق دفعها للاعب، ومن حق الطرفِيْن الحفاظ على حقوقهما بالطرق القانونية المناسبة.