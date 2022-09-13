النصر يكتب “كلمة النهاية” لتجربة مشاريبوف ومارتينيز

يبدو أن التخلص من بعض لاعبي الفريق بات يشغل بال إدارة نادي النصر خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية، حيث فرض هذا الموضوع نفسه بوضوح على سطح الأحداث الكروية فِيْ العالم فِيْ الأيام الماضية.

تسعى إدارة النصر حاليا بكل قوتها للاستغناء عَنّْ الثنائي الأجنبي المتمثل فِيْ بيتي مارتينيز وجلال الدين مشاريبوف، خلال فترة التعاقدات الصيفِيْة الحالية، بعد إعلان المدرب الفرنسي رودي جارسيا أنه لن يحتاج لذلك. الثنائي خلال الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية لقاءات مكثفة بين إدارة النصر والمدرب رودي جارسيا لحسم موقف الثنائي الأجنبي مشاريبوف ومارتينيز، وحاولت الإدارة إقناع المدرب الفرنسي بإبقاء الثنائي مع الفريق بسبب صعوبة تسويقهما. لكن المدرب كان قويا فِيْ قراره وأعلن أنه لا يحتاج لوجوده فِيْ الفريق فِيْ الفترة المقبلة.

فِيْ هذا الصدد، ظهرت تقارير من داخل العالم تفِيْد بأن مشاريبوف الأوزبكي لديه 3 عروض أجنبية وسيختار من بينها أنسبها بعد أن أصبحت إقامته فِيْ صفوف النصر صعبة للغاية، خاصة وأن هناك من تحدثوا عَنّْهم. لها. يعاني اللاعب الأوزبكي من إصابة مزمنة عجلت بقرار الاستغناء عَنّْ خدماته.

كَمْا أن لدى مارتينيز عرضًا خارجيًا يقترب من الانتقال إليه فِيْ غضون أيام قليلة، نظرًا لموقعه بالبقاء فِيْ النصر، حيث توشك رحلة اللاعب على الانتهاء مع كتيبة العلم فِيْ الرياض.

وأبلغت إدارة النصر الثنائي بقرارهما الذي أوصى به جارسيا، وسيتم حل هذا الملف فِيْ غضون أيام قليلة وربما ساعات.