النصر يكشف.. “سنحسم مصير ماشاريبوف فِيْ فترة التوقف”

أكد أحمد الغامدي الرئيس التنفِيْذي لنادي النصر، أن الفريق الأول لكرة القدم حقق فوزا صعبا على ناديه، مشيرا إلَّى صعوبة الدوري السعودي.

حقق النصر فوزا بنتيجة 2-1 على نظيره داماك، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن منافسات اليوم الثالث لدوري الروشان السعودي.

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وأضاف الغامدي، خلال تصريحات لبرنامج “الوسط”، أن فوز النصر لا يمكن وصفه بأنه عودة، مشيرا إلَّى أن النصر فاز فِيْ مباراة الدور الأول، ثم تعثر فِيْ الجولة الثانية، معربا عَنّْ أمله فِيْ أن ستكون الانتكاسة حافزًا للاعبين لتقديم مستويات جيدة فِيْ المباريات القادمة.

وتابع “الانتصار الصعب يعطي حافزاً قوياً للجهاز الفني للقيام بعمل رائع حتى يصلوا إلَّى المستوى المطلوب، وفترة الاستراحة المقبلة ستمنح الفريق خروجاً، ومسألة عودة الأوزبكي جلال الدين. مشاريبوف (لاعب المنتخب)، سيكون واضحا خلال أيام الفِيْفا، إما بالعودة أو بظهُور أشياء جديدة، وكذلك خالد الغنام الذي يواجه تحديات كبيرة مع المنتخب الوطني، وسلطان الغنام. وغيابه مؤثر ونأمل العودة قريبا “.

يشار إلَّى أن الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف أعلن عودته للمشاركة فِيْ تدريبات الفوز الجماعي، فِيْ فترة تتراوح بين 4 و 5 أيام، بعد تعافِيْه من الإصابة (انظر التفاصيل).

ويحتل النصر المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الوحدة بفوز 1-0، ثم خسر أمام التعاون بهدف نظيف ثم انتصر. ضد داماك بهدفِيْن لواحد.

ويستعد النصر لمواجهة الباطن الخميس المقبل على استاد الباطن ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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