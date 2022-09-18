النصر ينتظر تقرير عسيري.. “هل يغيب عَنّْ كلاسيكو الاتحاد”

وينتظر رودي جارسيا، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي النصر، تقريراً مفصلاً من الطاقم الطبي عَنّْ الحالة الصحية للاعبين.

أفادت صحيفة الرياضية أن مدرب النصر ينتظر معرفة موقف المصابين، قبل بدء التدريبات الجماعية، ظهر اليوم “الأحد”، ومن بينهم عبد الفتاح عسيري لاعب وسط الفريق، الذي أصيب. فِيْ حزب الباطن.

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وأصيب عسيري خلال مشاركته فِيْ فوز النصر بنتيجة 4-0 على الباطن، فِيْ مباراة الفريقين على استاد نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي.

وكشفت الفحوصات الأولى عَنّْ إصابة عسيري فِيْ ربلة الساق، مع احتمال غياب الكلاسيك أمام الاتحاد المقرر فِيْ 2 أكتوبر، لكن اللاعب سيخضع لأشعة إكس اليوم لتحديد مدى إصابته.

من جانبه يقترب المدافع علي لقمي من العودة للتدريبات البدنية بعد تعافِيْه من تمزق عضلي تعرض له قبل ثلاثة أسابيع.

يستعد النصر لمواجهة الاتحاد، على ملعب مرسول بارك، يوم 2 أكتوبر، فِيْ صدارة الجولة الخامسة من مسابقة روشان الدوري السعودي “موسم 2022-2023”.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ الاتحاد صاحب المركز الثالث.

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