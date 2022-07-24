النصر ينتقم من أبو جبل بقرار ناري يهدد مستقبله مع منتخب مصر

يدرس مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر إصدار قرار ناري يقضي بإقالة الحارس محمد أبو جبل من تمثيل المنتخب المصري بالدورة المقبلة.

ويواجه النصر أزمة فِيْ الوقت الحالي، فِيْ سياق التعاقد مع الحارس أبو جبل الذي قاد المنتخب المصري إلَّى وصيف كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، خاصة بعد إعلان النصر عقدك الرسمي. . مع الكولومبي ديفِيْد أوسبينا حارس مرمى نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة.

الحارس المصري الدولي محمد أبو جبل يصر على الانضمام لصفوف النصر، أو الحصول على عقده كاملاً، فِيْ ظل توجيه إدارة النصر لإعارة اللاعب أو وضعه على قائمة الاستثمار.

رفض أبو جبل كل الحلول الودية التي قدمتها إدارة النصر، وبالتالي اتخذ مسؤولو القلعة قرارًا ناريًا قد يؤثر على مستقبلهم مع الفراعَنّْة.

وبحسب تقارير صحفِيْة مقربة من نادي النصر، فإن الإدارة تدرس حصر الحارس أبو جبل كَمْحترف ثامن، نظرا لرفضه الحلول الودية وإصراره على التواجد مع الفريق أو سداد كامل قيمة العقد.

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