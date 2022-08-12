النصر ينجح فِيْ احتواء تاليسكا.. ماذا دار مع جارسيا

ساد الهدوء مرة أخرى بقوة فِيْ العلاقة بين رودي جارسيا، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي النصر، ولاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع الألعاب، فِيْ سياق تألق اللاعب فِيْ مباريات كأس العالم الأخيرة استعدادًا. لانطلاقة الدوري السعودي للمحترفِيْن لموسم 2022-2023.

وأشاد مدرب النصر بمستوى تاليسكا فِيْ المباريات الودية الأخيرة ونجاحه فِيْ تسجيل هدف جميل وتنفِيْذ الجوانب التكتيكية الهجومية المطلوبة من اللاعب فِيْ الملعب وتطوير الجانب الهجومي له فِيْ المستقبل والتناغم فِيْ الكرة الجماعية. الذي يعتمد عليه اللامع بعد فترة أزمة بين الطرفِيْن، بعد أن غاب اللاعب البرازيلي عَنّْ ميدان النصر فِيْ البداية، الأمر الذي تسبب فِيْ عقوبته الاقتصادية، على عكس فكر جارسيا فِيْ رحيله قبل التخلي عَنّْ الفكرة.

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ووعد تاليسكا مدرب النصر بالعمل على التنفِيْذ السليم للتعليمات فِيْ الفترة المقبلة، ساعيًا للتألق فِيْ موسمه الثاني مع العالم، بعد وصوله صيف 2022، بعد أن سجل أكثر من 20 هدفًا فِيْ جميع المسابقات. آخر مرة. الموسم، خاصة فِيْ ظل سعي العالم لانتزاع لقب بطل الدوري واستعادته من الهلال بعد حملة التجديد الأخيرة.

وأثارت تاليسكا غضب مسؤولي النصر عَنّْدما غابت عَنّْ التدريب فِيْ بداية فترة الإعداد ثم تسببت فِيْ أزمة أخرى عَنّْدما ظهرت كَمْغنية فِيْ حفل أثناء إجازتها بالبرازيل قبل حضور التدريب.

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