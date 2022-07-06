النصر يهدد البلطان.. وينافس الاتحاد على نجم فرنسا

حاليا، لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء فريق ميركاتو الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

واستعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة”، حيث تعاقد رسميًا مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بعد التعاقد مع غارسيا، توصل مجلس الإدارة العالمي، برئاسة موصلي المعمر، إلَّى اتفاق مع حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والظهِيْر الأيسر الإيفواري غيسلان كونان.

ويتنافس النصر مع الاتحاد والشباب على صفقة فرنسية.

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “فوتميركاتو” عَنّْ رغبة قوية فِيْ الفوز بالتعاقد مع النجم الفرنسي جوشوا جيلافوغي لاعب وسط نادي فولفسبورج الألماني.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن النصر دخل فِيْ منافسة شرسة مع الاتحاد والشباب. لتسوية المعاملة رسميًا.

وحاول مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، خلال الأيام الماضية، إنهاء الصفقة لصالح فريقه، قبل أن تتدخل قلعة العلم بـ “القوة”.

بدأ Guillavoghi البالغ من العمر 31 عامًا مسيرته الكروية فِيْ Saint-Etienne بفرنسا قبل أن ينتقل إلَّى Atlético Madrid و Bordeaux و Wolfsburg.