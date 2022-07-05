النصر يهدد بـ”استبعاد” الهلال من كأس العالم للأندية.. بـ94 مليونا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفِيْفا) قرارا عاجلا بشأن النسخة القادمة من كأس العالم للأندية “2022” والمقرر عقدها فِيْ يناير 2023.

7 أندية تشارك فِيْ النسخة المقبلة من المونديال، بعد تأجيل تطبيق “النظام الجديد” للمسابقة ؛ بسبب ضيق الوقت والإجراءات الاحترازية فِيْ بعض الدول بسبب تفشي فِيْروس “كورونا”.

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النفِيْعي يحسمها رسمياً.

تضمن 3 أندية حتى الآن المشاركة رسميًا فِيْ كأس العالم 2022 ؛ وهم “ريال مدريد من أسبانيا، الوداد من المغرب وسياتل ساوندرز من أمريكا”.

فِيْما ترددت أنباء شديدة عَنّْ ترشيح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي الهلال ؛ للمشاركة فِيْ النسخة المقبلة من كأس العالم، كبطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لن يتم تحديد بطل دوري أبطال آسيا 2022 ؛ عَنّْدما تقام كأس العالم للأندية، فِيْ يناير المقبل ؛ ما دفع الاتحاد القاري لترشيح زعيم الهلالي.

* قرار الاتحاد الدولي “المثير للجدل” ..

وفِيْ هذا السياق أعلنت صحيفة “الرياضية” أن الفِيْفا خصص مبلغ 25 مليون دولار (حوالي 94 مليون ريال سعودي). لأي طلب يتم تقديمه، من أجل استضافة كأس العالم للأندية FIFA 2022.

وسلط الفِيْفا الضوء على ضرورة تزويد الاتحاد المحلي، الذي يستضيف كأس العالم، بملعبين رئيسيين للعب فِيْهما، بالإضافة إلَّى متطلبات البث التلفزيوني.

– اذن ما علاقة نادي النصر بقرار “الفِيْفا”

خلال الساعات القليلة الماضية، قدم الإعلامي الرياضي سعود الصرامي مفاجأة عالية بإعلانه أن نادي النصر يدرس التقدم لاستضافة كأس العالم للأندية فِيْ نسختها المقبلة.

والنصر – إذا كان هذا الخبر صحيحًا -. يجب تقديم طلب رسمي لاستضافة كأس العالم للأندية من خلال الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورعاة كأس العالم القيمة المالية التي يحددها FIFA.

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ومقابل ضمان النصر بالقيمة المالية لبطولة العالم سيتم ترشيحه من قبل الاتحاد السعودي للمشاركة فِيْ كأس العالم للأندية. كَمْمثل للبلد المضيف.

وبسبب القواعد الجديدة للبطولة، والتي تنص على عدم مشاركة فريقين من نفس الدولة ؛ قد يتم استبعاد الهلال من كأس العالم للأندية 2022، بشرط أن يتم ترشيح النادي الكوري الجنوبي بوهانج ستيلرز، وصيف دوري أبطال أوروبا 2022، كَمْمثل عَنّْ القارة الآسيوية.

يشار إلَّى أن بوهانج ستيلرز خسر بنتيجة 2-0 أمام فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال، فِيْ المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2022.