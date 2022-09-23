النصر يهدد سمعة نجمه بـ”اتهامات أخلاقية خطيرة”.. واللاعب ينتقم

أحدث الإعلامي الرياضي محمد حمدي مفاجأة كبيرة فِيْ واحدة من أخطر قضايا نادي النصر، تزامنا مع الأسابيع الأولى من موسم 2022-2023 الحالي.

النصر يستعد لركلات الترجيح ضد نادي الاتحاد، فِيْ 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عَنّْ “المتصدر” الشباب والهلال ونقطة واحدة خلف “الثالث” نادي الاتحاد.

* مشاهد خطيرة فِيْ قضية انتصار جوليانو دي باولا

وكشف حمدي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، سر فشل المفاوضات بين النصر والنجم البرازيلي جوليانو دي باولا صانع ألعاب الفريق السابق ؛ حل القضية المشتعلة بينهما بـ “التوافق”.

وقررت المحكَمْة الدولية للرياضة “كاس” حرمان نادي النصر من التعاقدات، فِيْ شتاء ميركاتو المقبل، فِيْ حال عدم دفع مبلغ 22 مليون ريال إلَّى جوليانو. قيمة متأخراته، فِيْ الفترة التي قضاها مع الفريق، من 2022 إلَّى 2022.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن أزمة النجم البرازيلي مع نادي النصر تتجاوز مسألة الرسوم المتأخرة، وتصل إليها كقضية أخلاقية فِيْ المقام الأول.

وأشار محمد حمدي إلَّى أن النصر وجه اتهامات أخلاقية خطيرة ضد جوليانو، بعد فسخ العقد، والتي وصفها اللاعب بالاتهامات الباطلة التي تهدد سمعته.

وأكد حمدي أن هذه الاتهامات جعلت جوليانو دي باولا يرفض كل الحلول الودية لإنهاء أزمته مع قلعة العالم.