النصر “يهدد” مستقبل البلطان.. تصعيد خطير

صعد مجلس إدارة نادي النصر “صراعه” مع خالد البلطان، رئيس الشباب، خلال الساعات الماضية.

وعلاقة النصر وبلطان وصلت إلَّى مرحلة تدهُور كبيرة، بعد تبادل التصريحات بين الطرفِيْن، الذي بدأ قبل موسمين تقريبًا.

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وسابقاً تم إيقاف رئيس نادي الشباب. بسبب الاتهامات “الباطلة” التي وجهت للأسطورة حسين عبد الغني الرئيس التنفِيْذي السابق لشركة النصر.

* شكوى النصر ضد خالد البلطان

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر قد رفعت شكوى رسمية ضد خالد البلطان.

وأشار الصرامي فِيْ تصريحات متلفزة إلَّى أن الشكوى قدمت إلَّى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، صباح يوم الاثنين 2022-08-01.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن النصر ذكر فِيْ شكواه أن رئيس نادي الشباب هاجم قلعة العلم خلال ظهُوره الإعلامي الأخير.

وتعرض البلطان للتهديد ب “اعتقال” طويل الأمد إذا ثبتت إدانته، فِيْ سياق إدانته بالنصر.