النصر يهز الميركاتو.. “شيك على بياض” لخطف هدف جوارديولا الكبير

كثف مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر مفاوضاته مع عدد من النجوم العالميين. للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول، قبل إغلاق باب السوق الصيفِيْ الحالي.

وقعت النصر 3 اتفاقيات رسمية – حتى الآن -. وهم حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

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بالإضافة إلَّى هؤلاء اللاعبين، أعلنت تقارير محلية ودولية عَنّْ صفقة عالمية مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير ؛ للانضمام إلَّى صفوف الفريق الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة المجانية.

* شيك على بياض لتسوية صفقة النصر العالمية

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي أيمن العمري إصرار مديري النصر على التعاقد مع النجم حسام عور لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي.

وأشار العمري، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى منح الداعم إدارة نادي النصر شيكًا على بياض لـ “تسوية” صفقة العور.

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من جهته كشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، عَنّْ إمكانية حسم صفقة انتقال النجم الفرنسي من أصل جزائري إلَّى قلعة العالم مقابل 17 مليون يورو (65 مليون ريال سعودي).

وعرض نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، فِيْ الأيام الأخيرة، مبلغا يقدر بنحو 15 مليون يورو على أولمبيك ليون. لشراء السنة المتبقية من عقد العور.

جدير بالذكر أن حسام العوار كان أحد أكبر أهداف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خلال العامين الماضيين، قبل أن يتراجع عَنّْ الصفقة.