النصر يوجه رسالة إلَّى الهلال والبليهِيْ.. “عقد الـ8 ملايين”

بعث مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، برسالة إلَّى النجم الدولي علي البلاحي قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم. فِيْ ضوء خبر عقده.

وينهِيْ البلاحي، الذي يقترب من 33 عامًا، عقده مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، فِيْ نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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ووردت أنباء عَنّْ لقاء مسؤولي نادي النصر بالنجم العالمي الكبير فِيْ أحد فنادق الرياض. الاتفاق على العقد الذي سينضم إلَّى فريق كرة القدم الأول بعد مغادرة الزعيم.

* رسالة من نادي النصر بشأن الاستقدام مع علي البلاحي

وفِيْ هذا السياق نقل الصحفِيْ النصراوي “الموثوق” مبارك الشهري موقف إدارة عائلة معمر من التعاقد مع البليحي.

وأكد الشهري فِيْ تصريحات متلفزة أن إدارة النصرة ليس لديها نية لتوظيف مدافع الهلال، ولم تتفاوض معه “شفهِيْا أو رسميا”.

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وأشار الإعلامي الرياضي إلَّى أن مديري النصر يعتقدون أن الفريق الأول لكرة القدم لديه نجوم فِيْ خط الدفاع أفضل وأصغر من البليحي. على رأسها عبد الإله العمري وعلي لقمي.

وختم مبارك الشهري تصريحاته .. بقوله “مبروك لنادي الهلال تجديد عقد علي البليحي بمبلغ 8 ملايين ريال فِيْ الموسم الواحد”.

يذكر أن البليحي رفض عرضا مبدئيا من مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل. جدد عقده لمدة سنة واحدة فقط بمبلغ 4.5 مليون ريال.