النظام الغذائي الكيتوني والرياضة

النظام الغذائي الكيتون والتمارين البدنية – النظام الغذائي الكيتوني أو نظام الكيتو الغذائي (أو LCHF منخفض الكربوهيدرات عالي الدهون) هو نظام غذائي صارم إلى حد ما يهدف إلى استهلاك عدد قليل جدًا من العناصر الغذائية الكربوهيدراتية (مثل الفواكه الطازجة والمطبوخة والمجففة … الأطعمة النشوية مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والمعكرونة والأرز والخبز والبقوليات (البازلاء والفاصوليا البيضاء والقشور …) وبالطبع جميع المنتجات الحلوة،

على العكس من ذلك، تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون (الزبدة والزيوت النباتية والفواكه ومحاصيل البروتين والجبن والقشدة والأسماك الزيتية والبيض واللحوم وما إلى ذلك).

في عالم الرياضة، أصبح النظام الغذائي الكيتون أكثر شيوعًا. هل هي ظاهرة أم لا

ما هي حمية الكيتو (أو حمية الكيتو)

النظام الغذائي الكيتون هو نظام غذائي طبيعي من السعرات الحرارية وفقًا لاحتياجات الإنسان. ولكن بجودة غنية بالدهون (80٪ من مدخول الطاقة اليومي) وقليلة الكربوهيدرات (50 جرام كحد أقصى في اليوم).

هذه الحالة الجديدة لها تأثير في تعديل التمثيل الغذائي مع منع الشعور بالجوع. النظام الغذائي الكيتون هو نظام غذائي مشبع وبالتالي يختلف في هذا الصدد عن الأنظمة الغذائية الأخرى منخفضة البؤرة.

كيف تعمل حمية الكيتو (أو حمية الكيتو)

كما يوحي الاسم، يشير النظام الغذائي الكيتون إلى إنتاج كميات كبيرة (وأكثر من المعتاد!) من أجسام الكيتون (عن طريق الكبد) في الجسم. هذه الخاصية هي التي تثبت مكانتها كمورد للطاقة الخلوية.

لذلك يمكن ملاحظة أن هذه الأجسام الكيتونية لها أهمية كبيرة في الدم والبول.

ملحوظة ينتج الجسم أجسام الكيتون مثل الأسيتون (جزيء متطاير يعطي أخصائيو الحميات رائحة كريهة) من الدهون أثناء اتباع نظام غذائي الكيتون. تشبه هذه العملية ما يحدث لفترات طويلة من الزمن. فترات الصيام (أكثر من 24 ساعة) .

الخصائص الطبية للنظام الغذائي الكيتوني (أو حمية الكيتو)

هذا النظام الغذائي له خصائص طبية (تشبه الصيام) معترف بها فيما يتعلق بأمراض مثل السكري والصرع وكذلك باركنسون والزهايمر … وأنواع معينة من السرطان.

إن الحصول على الكثير من الدهون والقليل من الكربوهيدرات يمكن أن يمنع انتشار السرطان عن طريق تجويع الخلايا السرطانية من “السكريات” (يحتاجون إلى الكثير من هذه الركيزة لنموها … على عكس الدهون والكيتونات التي لها تأثير يعيق هذه العملية، وتكاثر الخلايا في الأخير الذي ليس لديه القدرة الأنزيمية المثلى لاستخدامها بشكل صحيح).

ميزة النظام الغذائي الكيتوني، بالتوازي مع ذلك، هي تقليل فقدان الكتلة النشطة (على وجه الخصوص العضلات)، لأن الرجل يتغذى دائمًا بشكل صحيح بالطاقة من حيث الكمية ولكن بشكل مختلف في الجودة، وهو أيضًا أحد الاختلافات الكبيرة عن منخفضة. الحميات الغذائية من السعرات الحرارية وخسارة الوزن.

النظام الغذائي الكيتون والتمارين الرياضية النظام الغذائي الكيتون في عالم الرياضة

مثل أي نظام غذائي، لا ينصح باتباع نظام الكيتو خلال موسم الرياضة. يجب تفضيل نظام غذائي شامل متنوع ومتنوع على المدى الطويل لأن كل غذاء له مزايا تغذوية كلية وصغرى.

إذا كان لهذا النظام الغذائي مزايا من حيث الشبع (مع انخفاض الشهية) وتنظيم الوزن، فإنه لا يوازن بين التوازن الحمضي القاعدي والتحميض (مع كل العواقب على الأنسجة التي نعرفها) ويفضلها التعب في مصطلح متوسط.

هناك ردود فعل كثيرة من الميدان على هذا المستوى. يتم استبعاد جزء من النظام الغذائي (البقوليات والحبوب ومشتقاتها والفواكه وما إلى ذلك)،

لذلك من المهم توفير مكمل غذائي من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة الموازية، والتي تعتبر غير طبيعية بشكل مزمن في الجسم.

من خلال الضغط على مصدر الكربوهيدرات، نقوم بقطع كل الطاقة الأساسية اللازمة (إنزيمات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، والمنتجات المتفاعلة / غير المحفزة،

في النهاية، يجب أن نعلم أن تجنب الأطعمة الطبيعية يجب أن يكون متكاملاً عندما يكون هناك تعصب حقيقي أو حساسية، أو إذا كان هناك كراهية مؤكدة لمثل هذا الطعام أو ذاك على المستوى الحسي.

الغذاء شمولي وليس مجرد غذاء واحد، فهناك تفاعلات بينهما ويكمل كل منهما الآخر.

عندما يضطر رياضي أو امرأة إلى تناول المكملات الغذائية بشكل مزمن أثناء اتباع نظام غذائي للكيتون (أو غيره) للوقاية، ومن المفارقات، من أجل صحتهم، أجد أن هذا لا أساس له على الإطلاق!

Si on réduit la nutrition en se concentrant sur l’effet sur la performance d’une consommation alimentaire isolée, on est dans le cadre d’une recherche analytique plutôt que d’une mise en œuvre pratique dans le domaine de la nutrition positive pour votre الجسم.

النظام الغذائي الكيتوني والرياضة النظام الغذائي الكيتوني أو الكيتو في 3 أسئلة / إجابات سريعة

ما هو النظام الغذائي الكيتوني أو الكيتو

إنه نظام غذائي يهدف إلى استهلاك عدد قليل جدًا من الكربوهيدرات (50 جرام كحد أقصى في اليوم) والكثير من الأطعمة الغنية بالدهون (80٪ من استهلاك الطاقة اليومي).

كيف يختلف نظام الكيتو أو الكيتو عن الأنظمة الغذائية الأخرى

إنه يعدل عملية التمثيل الغذائي مع منع الشعور بالجوع، لذلك فهو نظام غذائي من الساتان وليس نظامًا غذائيًا تنبئيًا.

هل النظام الغذائي الكيتوني مناسب للرياضيين

كونه قادرًا على اتباعه على أساس مخصص، فإن هذا النظام الغذائي مثير للاهتمام بشكل خاص لتنظيم الوزن. احرص على عدم القيام بذلك لموسم كامل.

الخلاصة بشأن النظام الغذائي الكيتون

يظل النظام الغذائي الكيتوني نظامًا غذائيًا طبيًا يتم أخذه من سياقه ونشره بطريقة غير انتقائية (مثل أي نظام غذائي آخر) للأشخاص الذين لا يستطيعون بالضرورة تلقي الرسالة، ويفهمونها بنسبة 100٪ في التكامل وربما يستوعبونها.

مثل أي نظام غذائي، له نقاط إيجابية وسلبية اعتمادًا على مكانك مع خصائصك الفردية وبيئتك المباشرة وغير المباشرة. في هذه المرحلة بالتحديد، تدخل فكرة الحدود بين كل فرد، أي بين احتياجاته وتوقعاته.

لذلك، ما زلت على رأي مفاده أن تحمل المسؤولية عن كل رياضي يجب أن يكون فرديًا. يجب أن نجمع جميع النظريات والنماذج الموجودة في تآزر لتكييف “ثيوريا” لدينا مع الانسجام الجسدي والفسيولوجي والعقلي للرياضي الذي ندربه => لا يوجد نموذج قياسي ورؤية واحدة فقط هي النظام الغذائي المثالي … نفس المخطط هو أسوأ شيء وغالبًا ما يعني الافتقار إلى الإدراك المتأخر والمعرفة حول موضوع معين مثل النظام الغذائي، وبالتالي المعلمين والمدربين “الذين يتقدمون دون فهم بالضرورة من خلال تبني مبدأ” إنه مثل هذا وليس هكذا “(متوافق بشكل عام مع إنه انعكاس كامل للجهل!) والذي لا يأخذ بالرياضي لتفرده واحتياجاته الخاصة.

عليك أن تكون متواضعا في الطعام.