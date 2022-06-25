النظام الغذائي الكيتوني (KETO) حارب الدهون بالدهون

النظام الغذائي الكيتون أطلقت صناعة الأغذية مجموعتها الجديدة، وصدقني، هذا العام لا يتعلق الأمر بكيفية تناول الطعام أو الرجل العجوز والأزياء، فقد اختارت الصناعة هذا العام مكافحة النار بالنار، أو بالأحرى الدهون مع الدهون باستخدام كيتو دايت (KETO).

ما هو تعريف النظام الغذائي الكيتون

تتميز حمية الكيتو، أو حمية الكيتو، بانخفاض ملحوظ في استهلاك الكربوهيدرات (عائلة السكريات) والبروتينات وزيادة نسبة الطاقة القادمة من الدهون. على الرغم من شعبيته الكبيرة هذه الأيام، فقد تم اختراعه في عشرينيات القرن الماضي لتقليل النوبات عند الأطفال المصابين بالصرع وتقليل كمية الأدوية التي يتناولونها. لا يزال CHU Sainte-Justine يستخدم حتى اليوم لعلاج الأطفال المصابين بالصرع.

النظام الغذائي “يعمل” عندما يمكنك الوصول إلى الحالة الكيتونية. الفوائد المزعومة للكيتوزيه عديدة

فقدان الوزن بسرعة.

يبطئ الشعور بالجوع.

استقرار مستوى الطاقة خلال النهار.

التقليل من أعراض الصرع.

والمثير للدهشة أن هذا النظام الغذائي هو الذي يلبي جميع معايير النظام الغذائي الشعبي الناشئ

الوعد بفقدان الوزن بسرعة.

القضاء على مجموعة غذائية واحدة أو أكثر ؛

تكون مرتبطة

إجبار نفسك على تناول طعام مختلف عن أصدقائك أو عائلتك ؛

لديك قواعد علمية تمنحها جانبًا مثيرًا للاهتمام ؛

أن تكون مدعوما من الشخصيات العامة

النظام الغذائي الكيتون الأطعمة المسموح بها في نظام كيتو الغذائي

للدخول في حالة الكيتوزيه، يجب أن تأكل بحد أقصى 25 إلى 50 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا (حوالي 5 إلى 10٪ من طاقتك)، أو ما يعادل موزة أو زبادي بشكل فردي … لمدة 24 ساعة.

وبالمقارنة، فإن الشخص الذي يأكل “بشكل طبيعي” يحصل على حوالي 50٪ من طاقته من الكربوهيدرات (أي ما بين 250 جرامًا و 300 جرامًا من الكربوهيدرات).

حقيقة مثيرة للاهتمام الوجبة الدهنية لا تدخلك في الحالة الكيتونية. للوصول إلى هذه الحالة، يجب أن يقطع جسمك الكربوهيدرات لمدة 3-4 أيام على الأقل.

بعد ذلك، إذا بقيت في الدورة لمدة 3-4 أسابيع (فترة التكيف مع الكيتو)، فإن النسبة المئوية للطاقة التي يبحث عنها عقلك من خلال أجسام الكيتون ستزداد تدريجياً، حتى تصل إلى حوالي 70٪. هناك ستكون في الحالة الكيتونية الحقيقية. سيأتي جزء صغير من الطاقة التي يستخدمها دماغك دائمًا من الكربوهيدرات التي يتم إنتاجها على وجه التحديد من دهون الجسم (إذا لم يكن هذا هو العلاج المفضل).

ثم يجب أن تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون. مثلا

اللحوم الحمراء

لحم خنزير مقدد.

لحم الضأن.

سجق.

الأسماك الزيتية (السلمون، التراوت، السردين، الماكريل، التونة …).

سمنة.

الجبن.

المكسرات والبذور.

الزيوت النباتية؛

35٪ كريم.

مايونيز.

محامي

النظام الغذائي الكيتوني الأطعمة التي لا يجب أن تأكلها هي

البطاطس (بما في ذلك البطاطس المقلية!).

الأرز والمعكرونة.

الخبز.

البقوليات.

النظام الغذائي الكيتوني لا يرحم. إذا تناولت الكثير من الكربوهيدرات عن غير قصد وتركت الحالة الكيتونية، فسيحتاج جسمك على الأقل 3 أيام إلى شهر للعودة إلى وضع KETO.

كيف أعرف أنني في الحالة الكيتونية

سؤال ممتاز. يتم تعريف الكيتوزيه بتركيز معين (0.5 ملي مولار أو أكثر) من الكيتونات في الدم. الكيتونات عبارة عن جزيئات يتم إنتاجها عندما تنخفض مستويات الجلوكوز لديك لدعم عقلك. عندما يحدث ذلك، فإن عقلك (الذي يحب السكر جدًا، ولكن يمكنه التنازل عنه وهو رجل جيد، كما تعلم) يجب أن يعمل على ما تبقى.

لكن الدهون لا تستطيع الوصول إلى الدماغ كما هي. لذلك يتحلل إلى أسيتيل CoA ثم يحوله الكبد إلى أجسام كيتونية لإطعام صديقك دماغه. للتأكد من أن جسمك في الحالة الكيتونية، هناك اختبار للبول يخبرك إذا كنت كذلك. يسمح لك جهاز آخر يشبه المروحة بتحليل مستوى الكيتوزيه لديك.

هل يعمل نظام كيتو الغذائي

في الواقع، لا يوجد شيء أسود أو أبيض في النظام الغذائي الكيتون، فهذا يعتمد على الموقف.

اخسر الوزن مع نظام الكيتو دايت

ستنجح في إنقاص الوزن إذا كنت جادًا في البقاء في حالة الكيتوزية. ومع ذلك، إذا كان هناك فقدان للوزن، فهذا ببساطة لأنك تتناول سعرات حرارية أقل مما تنفقه (بسبب الدهون، تمتلئ بسرعة!)، وليس بسبب الغموض في الكيتو دايت. ونظرًا لعدم وجود سحر، فمن الممكن أيضًا زيادة الوزن عند اتباع نظام الكيتو، عن طريق تناول سعرات حرارية أكثر مما تنفقه.

بالإضافة إلى (حسنًا، ستفعل!)، من المحتمل جدًا أن تكون مهتمًا بتناول النقانق والزبدة عندما يكون صديقك يتناول مثلجات أو عندما تشرب أختك عصيرًا بجوارك. أخيرًا، من المحتمل جدًا أن يكون بعض الوزن المفقود في البداية عبارة عن عضلات وماء. سيعود هذا الوزن إذا قمت بإعادة إنتاج الكربوهيدرات في النهاية.

النظام الغذائي الكيتون ممارسة حمية الكيتو

عند ممارسة الرياضة، فإن الوقود المفضل لجسمك هو الكربوهيدرات. إذا كان عليك تحمل الدهون، فستتمكن من الحصول على طاقتها، لكنها تستغرق وقتًا أطول والقوة المحققة أقل.

يبدو الأمر كما لو كنت تريد الانتقال من مونتريال إلى شيربروك، لكنك تجاوزت Trois-Rivières، لذلك لديك بعض الجهد للجهود السريعة عالية الكثافة (مثل السباقات السريعة، والركض المتقاطع، والفواصل الزمنية، وما إلى ذلك).

هل هناك أي آثار جانبية أو مخاطر مع KETO

الآثار الجانبية لا يمكن إنكارها، لكنها تظهر في الغالب خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الأولى من التكيف مع الكيتو.

عمليه التنفس أحد أكثر الآثار الجانبية وضوحًا هو أن رائحة أنفاسك تشبه رائحة الفاكهة بسبب الأسيتون، وهو جسم كيتوني متطاير يتم إطلاقه من الشعب الهوائية. لإعطائك فكرة عن الرائحة، الأسيتون هو أيضًا المنتج المستخدم في مزيل طلاء الأظافر.



إمساك مع مثل هذا التغيير الجذري، تصاب البكتيريا الموجودة في نباتات الأمعاء بالصدمة قليلاً. لأنه مناسب لتناول الكثير من الدهون، لديك فرصة جيدة للإصابة بالإمساك. إذا استمر بعد عدة أسابيع، فهذا مؤشر جيد على أنك لا تتناول ما يكفي من الألياف. لإصلاح ذلك، يجب على الأطفال الصغار شرب المزيد من الماء، والتحرك أكثر، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ولكن منخفضة الكربوهيدرات حتى لا يتم طردك من الحالة الكيتونية (مثل المكسرات، والبذور، والبروكلي، والقرنبيط، والسبانخ، إلخ. ). .).



كيتو “انفلونزا” قد تظهر أعراض شبيهة بالإنفلونزا في بداية تكييف الكيتو (مثل الدوخة، والتعب، والأرق، والرغبة الشديدة في تناول السكر، وبطء الدماغ، وما إلى ذلك). يتلاشى عادة بعد الأسابيع القليلة الأولى.



ملخص

قد تعمل حمية الكيتو مع العديد من الأشخاص، لكنها في الحقيقة محدودة. يجب أن تكون إرادتك ثابتة وسبب قيامك بذلك صحيح (على سبيل المثال، الصرع). إذا كنت تريد التأكد من التزامك بالكيتوزيه والتأكد من أنها صحية بالنسبة لك، فأنا أشجعك على استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية. إذا كان هدفك هو إنقاص وزنك، فهناك عدة طرق لتحقيق ذلك دون تجاهل حبك للفاكهة.