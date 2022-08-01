النظام الغذائي المتبع لكِ سيدتي بعد عملية بالون المعدة

السمنة والوزن الزائد عند النساء تمثل القلق والخجل بسبب شكلها، كَمْا أن السمنة تسبب لها الإصابة بأمراض مثل القلب والسكري والضغط، للتخلص من هذه المشاكل تلجأ إلى عملية بالون المعدة، ولكن ماذا تنتظر بعد ذلك العملية الجراحية، وعملية البالون يمكن أن تزيل السمنة فقط، أم أن هناك تعليمات طبية يجب اتباعها بعد الجراحة، وما هِيْ أفضل النصائح لنظام غذائي صحي، لتحقيق أفضل النتائج فِيْ وقت قصير.

كيفِيْة وضع بالون المعدة أثناء الجراحة

أم لا فِيْ البداية، يقوم الطبيب بإعطاء المريضة تخديرًا شبه مخدرًا ومهدئًا لمساعدتها على الاسترخاء التام ومنع تقلصات المريء عند دخولها المنظار.

فِيْ المركز الثاني بعد ذلك يتم إدخال البالون من خلال منظار داخلي عن طريق الفم ويتم وضع كبسولة صغيرة داخل المعدة.

ثالث أخيرًا، يتم تعبئة البالون من خلال القسطرة بمحَلْول ملحي معقم، بالإضافة إلى وضع قطرات من الصبغة الزرقاء، والتي تستخدم للتنبيه عند ثقب البالون وهروب المحَلْول، وسوف يلاحظ المريض فِيْ اللحظة أن لون البول أزرق وعليك التوجه مباشرة إلى الطبيب عند حدوث هذا التغيير.

إرشادات عامة فِيْ النظام الغذائي بعد بالون المعدة

• بعد ملء المعدة ببالون المعدة، يجب تناول 3 وجبات أساسية صغيرة فِيْ اليوم، ويحظر تناول وجبات كبيرة، وتجنب الوجبات الخفِيْفة بين الوجبات الرئيسية.

• يجب طهِيْ الطعام جيداً ومضغه جيداً وعدم ابتلاعه حتى يكتمل المضغ.

• يجب أن يكون الأكل بكَمْيات قليلة وببطء للتكيف مع الحجم الجديد للمعدة.

• حاول الاستمرار فِيْ شرب ما لا يقل عن 2 لتر من السوائل فِيْ اليوم، وهذا أمر صعب فِيْ الأيام القليلة الأولى، ولكن زيادة تناول السوائل تدريجيًا إلى 3-5 لترات فِيْ اليوم.

• يجب أن تتوقف عن الأكل والشرب قبل أن تشعر بالشبع.

المحظورات العامة فِيْ النظام الغذائي بعد الجراحة

• يحظر الشرب مع الطعام أو بعد الأكل مباشرة ولكن يجب أن يكون قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين.

• يحظر استخدام المياه الغازية والمشروبات عالية السعرات الحرارية وكذلك الآيس كريم والشوكولاتة ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

• يحظر تناول الأطعمة السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

• لا تنام وتستريح بعد الأكل مباشرة (لا تستلقي بعد الأكل) لأن هذا يزيد من فرصة ارتجاع الحمض إلى المريء.

• لا تدخن قبل الأكل.

النظام الغذائي الذي اتبعته سيدتي بعد عملية بالون المعدة، فإن زيادة الوزن تجعل المرأة تشعر بانعدام الثقة بالنفس، وعدم ممارسة حياتها بشكل طبيعي، والشعور الدائم بأن كل شيء يراه العالم على أنه شيء سيء، لذلك فإن البعض تلجأ النساء إلى عملية بالون المعدة، حتى يتخلصن من السمنة ومشاكلها، وقد عرفنا النظام المتبع بعد عملية بالون المعدة، للحفاظ على الوزن المثالي، وعدم الإصابة بالسمنة مرة أخرى.