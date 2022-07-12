النفط أسير المخاوف.. البرميل إلَّى 105.29 دولار

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد فرض قيود جديدة لاحتواء فِيْروس كورونا فِيْ الصين المتضررة.

أيضا بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي على توقعات الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش انخفض سعر خام برنت القياسي لعقود سبتمبر 1.81 دولار أو 1.7 بالمئة إلَّى 105.29 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لعقود أغسطس 1.95 سنت أو 1.9 بالمئة إلَّى 102.14 دولار للبرميل.

تطبق العديد من المدن الصينية قيودًا جديدة لاحتواء Covid-19، من إغلاق بعض الشركات إلَّى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهُور طفرة فرعية جديدة سريعة الانتشار (Omicron PA5.2.1).

أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها فِيْ أوكرانيا، والتي وصفتها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”، إلَّى تعطيل التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.

كَمْا تراجعت أسعار النفط مع تراجع المخاوف من تعطل اتحاد أنابيب بحر قزوين بعد أن ألغت محكَمْة روسية يوم الاثنين حكَمْا سابقا بوقف خط الأنابيب لمدة 30 يوما.

لكن التجار والتجار ظلوا خائفِيْن من تعليق خط الأنابيب الذي ينقل الخام من كازاخستان عبر البحر الأسود. يمكن أن يؤثر تعليقها على 1 فِيْ المائة من إمدادات النفط العالمية.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلَّى زيادة الإنتاج عَنّْدما يلتقي بقادة الخليج فِيْ السعودية هذا الأسبوع.

من جهته، قال فاتح بيرول، المدير التنفِيْذي لوكالة الطاقة الدولية فِيْ سيدني، إن الدول تشهد أول أزمة طاقة عالمية، “وربما لم نشهد أسوأ جانب منها حتى الآن”.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة التحليل فاندا إنسايتس ومقرها سنغافورة، لوكالة بلومبرج “تظل مخاوف الركود هِيْ الفكرة السائدة”.

وأضافت أن السوق يواجه التحدي المتمثل فِيْ موازنة توقعات الطلب المتغيرة مقابل توقعات العرض، والتي من المحتمل أن تكون عملية متقلبة.

كانت سوق النفط ضيقة هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى التدفقات التجارية المتقلبة من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهُولم مع نظرائها فِيْ الرباعية خلال زيارة إلَّى سيدني، وستستخدم المحادثات لحشد الدعم لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسية.