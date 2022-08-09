النفط حائر بين التباطؤ و”دروجبا”.. برنت يسجل 96.31 دولار للبرميل

أغلقت أسعار النفط على انخفاض طفِيْف يوم الثلاثاء بعد جلسة متقلبة تصارع فِيْها السوق بين مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي قد يقلل الطلب وأنباء عَنّْ تعليق بعض صادرات الخام فِيْ خط أنابيب دروجبا من روسيا إلَّى أوروبا الذي يمر عبر أوكرانيا.

تعرضت أسعار النفط لضغوط منذ أسابيع، مع تزايد المخاوف من حدوث ركود قد يقلل الطلب على النفط الخام.

أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة عَنّْد 34 سنتًا، أو 0.4٪، لتسجل عَنّْد التسوية 96.31 دولارًا للبرميل.

وأغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتًا، أو 0.3٪، عَنّْد 90.50 دولارًا للبرميل.

وقالت روسيا إن صادرات النفط إلَّى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا توقفت منذ أوائل أغسطس آب لأن العقوبات الغربية منعتها من دفع رسوم العبور.

تتعرض أسعار النفط لضغوط مرتبطة بجهُود الدول الأوروبية الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ووفقًا لبيانات تتبع الناقلات، فإن صادرات النفط الخام الإيرانية تقل بما لا يقل عَنّْ مليون برميل يوميًا عَنّْ مستواها فِيْ عام 2022، عَنّْدما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع فِيْ عام 2015.

انخفضت أسعار النفط الآن بأكثر من 40 دولارًا عَنّْ ذروتها بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير، عَنّْدما قفز خام برنت لفترة وجيزة إلَّى 139 دولارًا للبرميل.

ينتظر السوق أحدث البيانات الأسبوعية عَنّْ مخزونات النفط والوقود فِيْ الولايات المتحدة، والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي فِيْ وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. يتوقع المحللون انخفاضًا طفِيْفًا قدره 400 ألف برميل فِيْ مخزونات الخام.