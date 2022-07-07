النفط فِيْ حيرة.. برنت يعاود الصعود بدعم “الإمدادات”

بين فترات الصعود والهبوط، تتقلب أسعار النفط فِيْ ظل التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية، وبعد يومين من الخسائر، تمكن الخام الأسود من استعادة بعض مكاسبه اليوم الخميس.

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد خسائر فادحة فِيْ الجلستين السابقتين حيث عاد المستثمرون للتركيز على الإمدادات المحدودة مع استمرار مخاوف الركود العالمي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا، أو 0.6٪، إلَّى 101.30 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1121 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتًا، أو 0.7٪، إلَّى 99.18 دولارًا للبرميل.

المعاملات المتقلبة

وكانت المعاملات متقلبة بعد أن هبطت الأسعار فِيْ وقت ما من الجلسة بنحو دولارين، ثم عادت الزيارة وارتفعت بنحو دولار واحد.

وفِيْ إشارة إلَّى احتمال استمرار شح إمدادات النفط، شددت واشنطن العقوبات على إيران العضو فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء، مما ضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

مخاوف الركود

تراجعت أسعار النفط فِيْ الأسابيع الأخيرة، مما يسلط الضوء على المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد وتراجع الطلب على السلع الأولية.

أصبح المستثمرون أكثر قلقًا حيث أدى الارتفاع الأخير فِيْ أسعار الغاز والوقود إلَّى زيادة المخاوف بشأن الركود.

فِيْ منطقة اليورو، أظهرت البيانات أن نمو الأعمال فِيْ جميع أنحاء الكتلة قد تباطأ أكثر الشهر الماضي، مع وجود مؤشرات على أن المنطقة قد تنزلق إلَّى تراجع فِيْ النمو هذا الربع، حيث تبقي أزمة تكلفة المعيشة المستهلكين حذرين، وفقًا لمجلة فوربس.

التضخم

فِيْ كوريا الجنوبية، سجل التضخم أعلى مستوى له فِيْ 24 عامًا فِيْ يونيو، مما زاد من المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

انخفض الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أبريل إلَّى حوالي 20 مليون برميل يوميًا، وهُو أدنى مستوى منذ يناير.

اتفاقية G7

كَمْا انخفض الطلب على بنزين السيارات إلَّى 8.8 مليون برميل يوميًا، وهُو أدنى مستوى منذ فبراير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

اتفق قادة مجموعة السبع الأسبوع الماضي على استكشاف جدوى وضع حدود مؤقتة لسعر الاستيراد للوقود الأحفوري الروسي، بما فِيْ ذلك النفط، فِيْ محاولة للحد من الموارد لتمويل “العملية العسكرية الخاصة” لموسكو فِيْ أوكرانيا.