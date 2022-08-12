النفط نحو مكاسب أسبوعية.. وضبابية الطلب تعرقل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفِيْف يوم الجمعة، مع توجه عقود الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.

جاءت هذه المكاسب مع تلاشي مخاوف الركود، لكن عدم اليقين بشأن توقعات الطلب حد من المكاسب.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.2 بالمئة إلَّى 99.83 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات إلَّى 94.37 دولارًا للبرميل.

يتجه خام برنت نحو الارتفاع بأكثر من 3٪ خلال الأسبوع، لتعويض بعض الخسائر الأسبوع الماضي، عَنّْدما هبط 14٪ فِيْ أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل 2022، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة إلَّى الإضرار بالاقتصاد. النمو والطلب على الوقود.

لكن عدم اليقين حد من مكاسب الأسعار حيث استوعب السوق الآراء المتعارضة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية بشأن توقعات الطلب.

فِيْ التعاملات المبكرة يوم الجمعة، تم تسجيل مكاسب أقوى، لكن هذه المكاسب تقلصت وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط الخام.

انخفضت التوقعات

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فِيْ 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا. وتتوقع الآن زيادة الطلب بمقدار 3.1 مليون برميل فِيْ السنة.

وفِيْ التقرير السابق لشهر تموز (يوليو) 2022 توقعت “أوبك” أن يصل نمو الطلب على النفط خلال العام الحالي إلَّى 3.36 مليون برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الطلب إلَّى 100.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2022.

ويتناقض ذلك مع رؤية وكالة الطاقة الدولية التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب إلَّى 2.1 مليون برميل يوميا بسبب التحول إلَّى النفط بدلا من الغاز لتوليد الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.