النفط يتخطى 100 دولار للبرميل وسط توقعات برفع أقل حدة للفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط توقعات برفع معتدل لسعر الفائدة فِيْ الولايات المتحدة، لكن المخاوف بشأن انتعاش الطلب حدت من المكاسب.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 1.25 دولار أو 1.3 بالمئة إلَّى 100.35 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتًا، أو 0.9٪، إلَّى 96.68 دولارًا للبرميل.

سعر الفائدة فِيْ الولايات المتحدة

قال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشددًا فِيْ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الخميس إنهم يميلون إلَّى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي هذا الشهر، وليس بقدر ما سارع التجار إلَّى الاستعداد له بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

دفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة كلا العقدين إلَّى الانخفاض يوم الخميس وانخفضا إلَّى ما دون مستوى الإغلاق فِيْ 23 فبراير، أي قبل يوم من الحرب الروسية الأوكرانية.

ومع ذلك، عوض كلا الخامين عَنّْ خسائرهما بنهاية الجلسة.

بايدن وأوبك

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية يوم الجمعة حيث سيحضر قمة دول الخليج ويدعوها لضخ مزيد من النفط.

لكن الطاقة الفائضة فِيْ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) آخذة فِيْ الانخفاض، حيث يضخ معظم المنتجين بكامل طاقتهم، وليس من الواضح إلَّى أي مدى يمكن للمملكة العربية السعودية ضخ المزيد بسرعة فِيْ السوق.