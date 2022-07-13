النفط يتخلى عَنّْ مكاسبه.. ضعوط بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أغلقت دون مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل، تحت ضغط من أرقام التضخم الأمريكية، والتي من المتوقع أن تعزز الاتجاه القائل بأن الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يرفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

على الرغم من نقص المعروض فِيْ سوق النفط بالفعل، فقد باع المستثمرون عقود النفط الآجلة وسط مخاوف من أن الزيادات الكبيرة فِيْ أسعار الفائدة لوقف التضخم ستبطئ النمو الاقتصادي وتضر بالطلب على النفط. تراجعت الأسعار أكثر من 7٪ يوم الثلاثاء فِيْ تعاملات متقلبة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلَّى 99.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1347 بتوقيت جرينتش متخلية عَنّْ مكاسب فِيْ وقت سابق من الجلسة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلَّى 95.72 دولار.

وأظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 9.1٪ فِيْ يونيو مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما عزز موقف مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال نعيم أسلم من AvaTrade “تجاوزت قراءة التضخم كل التوقعات اليوم وليس هناك شك الآن فِيْ أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيكون أكثر جرأة (فِيْ رفع أسعار الفائدة)”.

انخفض خام برنت بشكل حاد منذ أن وصل إلَّى 139 دولارًا فِيْ مارس، والذي كان قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق فِيْ عام 2008. وقد أثر استئناف الصين لقيود COVID-19 على السوق هذا الأسبوع.

مع صدور بيانات التضخم، سيكون أحدث تقرير عَنّْ الإمدادات الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة موضع التركيز. وقالت مصادر إن المحللين يتوقعون تراجعا فِيْ مخزونات الخام رغم أن معهد البترول الأمريكي أعلن يوم الثلاثاء عَنّْ زيادة.

كَمْا تراقب الأسواق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلَّى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يطلب من المملكة العربية السعودية والمنتجين الخليجيين الآخرين زيادة إنتاج النفط.