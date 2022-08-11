النفط يتراجع متأثرا بمخاوف الطلب وزيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط فِيْ التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس. ينتظر التجار ضخ المزيد من إمدادات النفط الخام فِيْ السوق، إلَّى جانب ضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلَّى 96.87 دولارًا للبرميل، فِيْ حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، إلَّى 91.32 دولارًا للبرميل.

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 5.5 مليون برميل فِيْ الأسبوع الماضي، مقارنة بزيادة متوقعة قدرها 73 ألف برميل.

وزادت إمدادات البنزين أيضًا فِيْ الأسبوع الماضي إلَّى 9.1 مليون برميل يوميًا، على الرغم من البيانات التي تظهر انخفاضًا بنسبة ستة بالمائة فِيْ الطلب فِيْ الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.

من المتوقع أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بيانات تصدير النفط الشهرية فِيْ وقت لاحق اليوم.