النفط يرتفع بدعم قرار أوبك+.. برنت يسجل 95.74 دولار

ارتفعت العقود الآجلة للنفط عَنّْد التسوية يوم الاثنين، بعد تصريحات روسية بشأن خفض إنتاجها وقرار أوبك + خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل ابتداء من أكتوبر المقبل.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد 95.74 دولارًا للبرميل، مرتفعة 2.72 دولارًا، أو 2.92٪، وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 دولار، أو 2.3٪، إلَّى 88.85 دولارًا للبرميل.

تتجه موسكو إلَّى خفض إنتاجها من الغاز بنحو 7٪ هذا العام، وكذلك خفض إنتاجها النفطي بنسبة 2٪ فِيْ عام 2022، بحسب تصريحات وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف يوم الاثنين.

قررت أوبك + خفض إنتاجها لدعم الأسعار فِيْ مواجهة مخاوف الانكَمْاش، لأول مرة منذ أكثر من عام، والتخفِيْضات الكبيرة التي حدثت بسبب وباء كوفِيْد -19.

اتفق ممثلو الدول الـ 13 الأعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائهم العشرة، بقيادة موسكو، على “العودة إلَّى حصص أغسطس، بتخفِيْض بنحو 100 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر، كَمْا أعلنت أوبك + فِيْ بيان. . ”

وقالت كارولين باين من كابيتال إيكونوميكس “هذا التخفِيْض الرمزي لا يشكل مفاجأة حقيقية بعد التكهنات التي تم تداولها فِيْ الأسابيع الماضية”.

وبسبب الآفاق الاقتصادية القاتمة، سجلت الأسعار فِيْ أغسطس ثالث انخفاض شهري على التوالي بعيدًا عَنّْ المستويات القياسية التي لامست 140 دولارًا للبرميل.