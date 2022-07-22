النفط يرتفع بعد تهديدات روسية.. برنت يسجل 104.75 دولار للبرميل

لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق النفط، وفِيْ ظل المخاوف من أن الوضع يفرض على إمدادات النفط، تتحرك أسعار الخام.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة فِيْ تعاملات متقلبة بعد أن قالت روسيا إنها لن تورد الخام للدول التي قررت فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 0.8 بالمئة إلَّى 104.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1454 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا أو 0.7 بالمئة إلَّى 97.03 دولار للبرميل.

قالت محافظ البنك المركزي الروسي إلفِيْرا نابيولينا يوم الجمعة إن روسيا ستعيد توجيه شحناتها من الخام والمنتجات النفطية إلَّى الدول الراغبة فِيْ “التعاون” مع موسكو، مضيفة أن تحديد سقف لأسعار الخام الروسي سيؤثر أيضًا على أسعار النفط العالمية.

كان خام غرب تكساس الوسيط فِيْ طريقه ليغلق على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض خلال الجلستين الماضيتين، إثر بيانات أظهرت أن الطلب على البنزين فِيْ الولايات المتحدة انخفض بنحو 8٪ مقارنة بالسابق. فِيْ ذروة موسم السفر الصيفِيْ الذي يزداد فِيْه استهلاك البنزين. تأثرت الأسعار المرتفعة القياسية فِيْ محطات الوقود.

من ناحية أخرى، عززت بوادر الطلب القوي فِيْ آسيا خام برنت، مما جعله يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أول مكسب أسبوعي له فِيْ ستة أسابيع.

كشفت بيانات الجمعة أن الاقتصاد العالمي يتجه بشكل متزايد نحو تباطؤ خطير، مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بمعدلات عالية مقارنة بالسياسة النقدية المتساهلة للغاية خلال الوباء لدعم النمو.

وبينما أثرت علامات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3٪ فِيْ الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة فِيْ الحفاظ على انتعاش السوق.

لكن مخاوف الإمدادات تراجعت بشكل طفِيْف بعد أن استأنفت ليبيا الإنتاج فِيْ عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.