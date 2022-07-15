النفط يرتفع بفعل توقعات عَنّْ إنتاج النفط السعودي

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن قال مسؤول أمريكي لرويترز إنه من غير المتوقع أن تزيد السعودية إنتاجها على الفور.

جاء البيان بالتوازي مع مؤشرات على أن الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة مما كان متوقعًا.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 0929 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 76 سنتا أو 0.77 بالمئة إلَّى 99.86 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتًا، أو 0.29٪، إلَّى 96.06 دولارًا للبرميل.

المصلحة الأمريكية

قال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشددًا فِيْ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الخميس إنهم يميلون إلَّى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي هذا الشهر، وهِيْ ليست الزيادة الكبيرة التي سارع المتعاملون إلَّى الاستعداد لها بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي. . أظهر تقرير يوم الأربعاء تسارع التضخم.

أدت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة إلَّى انخفاض العقدين يوم الخميس بأكثر من 5 دولارات وانخفضت إلَّى ما دون مستوى إغلاقهما فِيْ 23 فبراير، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا.

ومع ذلك، فقد عوض كلا الخامين عَنّْ خسائرهما بالكامل تقريبًا بنهاية الجلسة.

موقف النفط السعودي

جاء تعليق المسؤول الأمريكي على إنتاج النفط السعودي فِيْ وقت تتراجع فِيْه الطاقة الإنتاجية لدى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية يوم الجمعة حيث سيحضر قمة دول الخليج ويدعوها لضخ مزيد من النفط.

وقال ستيفن برينوك من بي.فِيْ.إم للسمسرة النفطية “موقف (بايدن) سيضعف بشكل كبير بسبب الانخفاض الأخير فِيْ الأسعار.”

فِيْ غضون ذلك، يتوقع المحللون استمرار الضغط على النفط بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وقال كوميرزبانك فِيْ مذكرة “انخفض خام برنت بشكل كبير إلَّى ما دون 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يستمر فِيْ الانخفاض بالنظر إلَّى أن مخاوف الركود من غير المرجح أن تهدأ فِيْ الوقت الحالي”.

يأتي التراجع فِيْ معَنّْويات السوق أيضًا بعد تفشي جديد لـ COVID-19 فِيْ الصين، مما يعيق انتعاش الطلب.

وأظهرت بيانات الجمعة أن إنتاج المصافِيْ الصينية انكَمْش فِيْ يونيو بنحو 10٪ عَنّْ مستواه قبل عام، مع تراجع الإنتاج فِيْ النصف الأول من العام بنسبة 6٪، وهُو أول انخفاض سنوي فِيْ تلك الفترة منذ 2011 على الأقل.