النفط يصعد بحذر شديد وأنظار العالم على أمريكا.. لماذا

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد يوم من انخفاضها إلَّى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل.

مع ذلك، كانت المكاسب محدودة وسط ترقب قبل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضعف السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلَّى 99.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلَّى 95.27 دولار.

اسعار الفائدة

يخشى المستثمرون من أن تؤدي الزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة التي تهدف إلَّى كبح جماح التضخم إلَّى تباطؤ حاد فِيْ النشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط. وتراجعت الأسعار أكثر من 7 بالمئة يوم الثلاثاء فِيْ تعاملات متقلبة.

مصدر قلق آخر هُو ارتفاع الدولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يقوض أسعار النفط أيضًا.

قال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع فِيْ ING “تستمر مخاوف الركود فِيْ الإضرار بالسوق، فِيْ حين أن ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع حالات COVID-19 فِيْ أجزاء من الصين لا يساعدان بالتأكيد”.

تسعير الزيت

يتم تسعير النفط بشكل عام بالدولار، لذا فإن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية يجعله أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما يضع ضغطًا هبوطيًا على الطلب.

أشار ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إلَّى الإصدار المتوقع لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي فِيْ وقت لاحق يوم الأربعاء، والتي قد تأتي أعلى.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر البيانات تسارع التضخم فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 1.1 بالمئة على أساس شهري و 8.8 بالمئة على أساس سنوي.

كَمْا أثرت إعادة فرض قيود السفر استجابة لـ COVID-19 فِيْ الصين على السوق. تبنى عدد من المدن فِيْ ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم قيودًا جديدة، بما فِيْ ذلك إغلاق الشركات وإغلاق أوسع نطاقًا، فِيْ محاولة للحد من الإصابات الجديدة بطفرة فرعية شديدة العدوى لفِيْروس كورونا.

مخزونات الخام الأمريكية

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 4.8 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ الثامن من يوليو تموز.

ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار ثلاثة ملايين برميل، فِيْ حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3.3 مليون برميل، وفقًا لمصادر السوق، نقلاً عَنّْ أرقام من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

فِيْ غضون ذلك، تتابع الأسواق عَنّْ كثب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلَّى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يطلب من المملكة العربية السعودية والمنتجين الخليجيين الآخرين زيادة إنتاج النفط للمساعدة فِيْ استقرار الأسعار.

وتوقعت أوبك فِيْ تقرير شهري صدر أمس أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع فِيْ عام 2023 وأن الضغط على الإمدادات فِيْ السوق سيستمر. وقدرت أن هناك حاجة إلَّى 900 ألف برميل إضافِيْة من النفط يوميًا من أعضائها فِيْ عام 2023 لتحقيق التوازن فِيْ السوق.