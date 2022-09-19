النفط يعود للارتفاع.. ومتوسط أسعار البرميل عَنّْد 100 دولار فِيْ 2023

ومحت أسعار النفط، الاثنين، خسائرها خلال الجلسة التي تجاوزت 2٪ ؛ أغلق خام برنت مرتفعا 65 سنتا (0.71٪) عَنّْد 92.00 دولار للبرميل.

فِيْ غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي (خام نايمكس) 62 سنتًا (0.73٪) لتبلغ عَنّْد التسوية 85.73 دولارًا للبرميل.

توقع بنك أوف أمريكا أن يصل متوسط ​​سعر النفط العام المقبل إلَّى 100 دولار للبرميل، مدعوماً بتعافِيْ الطلب على الخام من الصين من جهة، وتراجع الإمدادات الروسية من جهة أخرى.

بدأت الصين فِيْ تخفِيْف القيود المتعلقة بـ “كوفِيْد -19” فِيْ مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون نسمة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن الطلب فِيْ ثاني أكبر مستهلك للطاقة فِيْ العالم، وصادرات الصين من البنزين والديزل. انتعشت أيضا.

كانت أسعار النفط قد سجلت خسائر فِيْ وقت سابق من جلسة الاثنين بأكثر من 2 فِيْ المائة، تحت وطأة توقعات بتراجع الطلب العالمي، إلَّى جانب ارتفاع الدولار، قبل رفع محتمل لأسعار الفائدة، لكن القلق بشأن العرض حد من الأسعار. انخفاض فِيْ الأسعار.

يكاد يكون من المؤكد أن البنوك المركزية فِيْ العالم سترفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقد يرفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بنقطة مئوية.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.فِيْ.ام إن الاجتماع الوشيك لمجلس الاحتياطي الاتحادي وصعود الدولار يعيقان الأسعار.

كَمْا تعرض النفط لضغوط بسبب الآمال فِيْ تخفِيْف أزمة إمدادات الغاز الأوروبية. حجز المشترون الألمان القدرة على استقبال إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، ولكن تم عكس ذلك لاحقًا دون تدفق الغاز.

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد فِيْ عام 2022، حيث اقترب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 147 دولارًا فِيْ مارس بعد أن تفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وتراجعت الأسعار بعد ذلك وسط مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي وضعف الطلب.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا قبل القرارات المتوقعة هذا الأسبوع من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي والبنوك المركزية الأخرى. يؤدي ارتفاع الدولار إلَّى زيادة تكلفة السلع المسعرة لحاملي العملات الأخرى، وبالتالي يؤثر على النفط والسلع الأخرى الحساسة للمخاطر.

كَمْا واجه النفط ضغوطًا بسبب توقعات انخفاض الطلب، مثل توقعات وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي بعدم تسجيل نمو فِيْ الطلب فِيْ الربع الرابع.

ومع ذلك، أدت مخاوف العرض إلَّى الحد من انخفاض الأسعار.

وقال محللون فِيْ ANZ Research “إن دخول العقوبات الأوروبية على النفط الروسي حيز التنفِيْذ لا يزال معلقًا فِيْ السوق. مع تعطل الإمدادات فِيْ أوائل ديسمبر، من المحتمل ألا ترى السوق أي استجابة سريعة من المنتجين الأمريكيين”. “.

وأضاف المحللون أن تخفِيْف قيود كوفِيْد -19 فِيْ الصين، والذي ضغط على توقعات الطلب فِيْ ثاني أكبر مستهلك للطاقة فِيْ العالم، قد يمنح السوق أيضًا بعض التفاؤل.