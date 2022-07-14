النفط يغلق على انخفاض.. برنت أسفل 100 دولار

سجلت أسعار النفط تراجعا عَنّْد التسوية الخميس لكنها قلصت الكثير من الخسائر بعد أن تراجعت بأكثر من 4 دولارات فِيْ وقت سابق من الجلسة.

حول المستثمرون انتباههم إلَّى إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر، مما قد يحد من التضخم، لكنه فِيْ نفس الوقت يضر بالطلب على النفط.

أغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر على انخفاض 47 سنتًا، أو 0.5٪، إلَّى 99.10 دولارًا للبرميل، لتغلق للجلسة الثالثة على التوالي دون مستوى 100 دولار.

استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس منخفضًا إلَّى 95.78 دولارًا للبرميل، أو 0.5٪، بانخفاض 52 سنتًا.

سجل كلا العقدين أدنى مستوياته خلال اليوم، وكانا أدنى من سعر الإغلاق فِيْ 23 فبراير، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا، ووصل خام برنت إلَّى أدنى مستوى له منذ 21 فبراير.

من المتوقع أن يصعد بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي معركته مع التضخم الذي بلغ ذروته فِيْ 40 عامًا مع زيادة هائلة فِيْ أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر بعد أن أظهر تقرير التضخم تسارع ضغوط الأسعار. من المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ الفترة من 26 إلَّى 27 يوليو.

وقال جون كيلدوف، الشريك فِيْ أجين كابيتال فِيْ نيويورك، وفقًا لرويترز “سيكون لتحركات بنك الاحتياطي الفِيْدرالي تأثير كبير على السوق، حيث نراقبهم فِيْ محاولة لامتصاص البيانات الاقتصادية الجديدة عَنّْ التضخم”.

تراجعت أسعار النفط فِيْ الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من حدوث ركود، رغم تراجع صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا وسط عقوبات غربية وتعطل الإمدادات فِيْ ليبيا.