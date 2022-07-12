النفط يغلق عَنّْد أدنى مستوى فِيْ 3 أشهر.. برنت يفقد 8 دولارات

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلَّى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى فِيْ 3 أشهر، وهُوت 7.61 دولار، أو 7.11٪، لتبلغ عَنّْد التسوية 99.49 دولارًا للبرميل.

تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إلَّى أدنى مستوى فِيْ 3 أشهر، وتراجعت 8.25 دولار بنسبة 7.93 فِيْ المائة، لتصل عَنّْد التسوية 95.84 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط تراجعا حادا خلال اليوم، حيث أدى عودة ظهُور إصابات كورونا فِيْ الصين إلَّى زيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

تأتي الانخفاضات وسط ارتفاع حالات الإصابة بالفِيْروس فِيْ الصين، وانتظار بيانات التضخم الأمريكية. كَمْا يزيد الدولار القوي من الضغط، لأنه يجعل النفط أقل جاذبية للمستثمرين وأكثر تكلفة فِيْ الأسواق الناشئة.

وشهدت أسعار الخام تراجعات منذ أوائل يونيو وسط مخاوف متزايدة من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو ركود، وقيام البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم.