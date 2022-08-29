النفط يقفز 2% بدعم من خفض محتمل لإمدادات أوبك+

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2٪ يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها عَنّْ الأسبوع الماضي، حيث ساعد التيسير المحتمل لإنتاج أوبك + فِيْ إخفاء قوة الدولار وتوقعات النمو القاتمة فِيْ الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، 2.6 بالمئة إلَّى 103.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، معززة مكاسبها البالغة 4.4 بالمئة عَنّْ الأسبوع الماضي.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8 بالمئة إلَّى 95.72 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 2.5 بالمئة الأسبوع الماضي.

أدى انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات البترولية الأمريكية إلَّى زيادة الضغط التصاعدي على الأسعار.

وانخفضت مخزونات النفط بمقدار 3.3 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 19 أغسطس آب إلَّى 421.7 مليون برميل، وهُو ما يزيد عَنّْ متوسط ​​توقعات المحللين فِيْ استطلاع أجرته رويترز لهبوطها 933 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 27 ألف برميل إلَّى 215.6 مليون برميل مقارنة مع توقع سابق لهبوط قدره 1.5 مليون برميل.