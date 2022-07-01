النفط يقفز 3% متجاوزا 112 دولارا للبرميل.. تأثير ليبيا والنرويج

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3٪ يوم الجمعة، مستفِيْدة من مخاوف من تعطل الإمدادات فِيْ ليبيا والإغلاق المتوقع فِيْ النرويج.

فاقت هذه المخاوف التوقعات الأخرى التي تشير إلَّى انخفاض محتمل فِيْ الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وهكذا، عوضت أسعار النفط معظم الانخفاضات فِيْ الجلسة السابقة.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.03 دولار أو 2.8 بالمئة إلَّى 112.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1157 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت إلَّى 108.03 دولارات للبرميل فِيْ وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.84 دولار، أو 2.7 فِيْ المائة، إلَّى 108.60 دولار للبرميل، بعد أن هبطت إلَّى 104.56 دولار للبرميل فِيْ وقت سابق.

وانخفض كلا العقدين بنحو 3٪ يوم الخميس، منهِيْا الشهر على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

الاتجاه التصاعدي

وقال بنك باركليز فِيْ مذكرة “ما زلنا نرى مخاطر الأسعار تميل إلَّى الاتجاه الصعودي بسبب شح المخزونات ومحدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة”.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، فِيْ بيان، أمس الخميس، حالة القوة القاهرة فِيْ مينائي سدرة ورأس لانوف وحقل الفِيْل النفطي.

وقالت إن القوة القاهرة ما زالت سارية فِيْ مينائي البريقة والزويتينة.

وأوضحت أن إنتاج النفط انخفض بشكل حاد، حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألفاً و 409 ألف برميل يومياً، أي أقل بـ 865 ألف برميل يومياً من معدلات الإنتاج فِيْ ظل «الظروف العادية».

فِيْ النرويج، قالت نقابة عمالية أمس إن 74 من عمال النفط فِيْ ثلاث منصات Equinor أعلنوا أنهم سيبدأون إضرابًا فِيْ 5 يوليو، والذي من المرجح أن يوقف 4 ٪ من إنتاج النفط فِيْ النرويج.

اتفاقية الأوبك

واتفقت مجموعة أوبك + المنتجة التي تضم روسيا يوم الخميس على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد يومين من الاجتماعات.

تجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعدا.

فِيْ السابق، قررت أوبك + زيادة الإنتاج شهريًا بمقدار 648 ألف برميل يوميًا فِيْ يوليو وأغسطس، ارتفاعًا من الخطة السابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميًا شهريًا.

جولة بايدن

سيبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة فِيْ الشرق الأوسط من ثلاث محطات فِيْ منتصف يوليو، مما يدفع بسياسة الطاقة إلَّى دائرة الضوء حيث تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى زيادة فِيْ أسعار الوقود مما يؤدي إلَّى ارتفاع التضخم.

أظهر مسح لرويترز يوم الجمعة أن أوبك ضخت 28.52 مليون برميل يوميا فِيْ يونيو، بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عَنّْ الإجمالي المعدل لشهر مايو.

أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل هذا العام حيث تكافح أوروبا ومناطق أخرى لفطم نفسها عَنّْ الإمدادات الروسية، لكن المخاطر الاقتصادية قد تبطئ من ارتفاعها.

فرضت الهند رسوم تصدير على البنزين والبنزين ووقود الطائرات يوم الجمعة للمساعدة فِيْ الحفاظ على الإمدادات المحلية، مع فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط الذين استفادوا من ارتفاع أسعار الخام العالمية.