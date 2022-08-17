النفط يمحو خسائره ويغادر أدنى مستوياته فِيْ 6 أشهر.. برنت بـ93.46 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط عَنّْ تعاملات منتصف يوم الأربعاء، تاركة أدنى مستوى لها فِيْ ستة أشهر.

انتعشت عقود برنت من خسائرها الأولية، حيث ارتفعت بأكثر من دولار واحد إلَّى 93.46 دولارًا للبرميل. مسحت العقود الآجلة للنفط الأمريكي خسائرها الأولية، حيث ارتفعت 1.5 دولار إلَّى 88.07 دولار للبرميل

وبعد هبوط أسعار النفط صباح اليوم إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ستة أشهر، طغت المخاوف من ركود عالمي محتمل من شأنه أن يضعف الطلب على تقرير أظهر تراجعا فِيْ مخزونات النفط الخام والبنزين فِيْ الولايات المتحدة.

فِيْ بداية جلسة التداول اليوم، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5٪ إلَّى 91.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. وكان قد انخفض فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى منذ فبراير عَنّْد 91.64 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلَّى 86.44 دولار للبرميل.

وقال ستيفن برينوك من بي.فِيْ.إم للسمسرة النفطية “سوق النفط تكافح للتخلص من مخاوف الركود وليس هناك ما يشير إلَّى أن هذا سيتغير فِيْ أي وقت قريب.”

وحصلت الأسعار فِيْ وقت سابق على دعم من تقرير أظهر انخفاضًا فِيْ مخزونات الخام والوقود الأمريكية. قالت مصادر مستندة إلَّى أرقام من معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 448 ألف برميل والبنزين بمقدار 4.5 مليون برميل.

فِيْ الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام فِيْ احتياطي البترول هبطت الأسبوع الماضي إلَّى أدنى مستوى لها منذ مارس 1985.

ارتفع النفط فِيْ عام 2022 ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 147 دولارًا فِيْ مارس بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلَّى تفاقم مخاوف الإمدادات. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأسعار مع تلاشي تلك المخاوف مع احتمال حدوث ركود.

وقال كريج إيرلام من شركة الوساطة فِيْ Oanda “هناك مخاطر هبوط متزايدة نتيجة لتوقعات النمو وعدم اليقين المستمر بشأن القيود التي تفرضها الصين لاحتواء تفشي COVID-19”.

فِيْ غضون ذلك، تتابع السوق عَنّْ كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع القوى العالمية عام 2015. وقد يؤدي التوصل إلَّى الاتفاق فِيْ هذا الصدد إلَّى زيادة صادرات النفط الإيرانية.