النفط ينخفض مدفوعا باستمرار مخاوف التضخم

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، حيث تضاعف المستثمرون على الرهانات على رفع أسعار الفائدة الفِيْدرالية الأمريكية.

من شأن قرار البنك المركزي الأمريكي أن يسيطر على التضخم ويقلل الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلَّى 99.37 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت تسعة سنتات يوم الأربعاء.

تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس عَنّْد 95.93 دولارًا للبرميل، بانخفاض 37 سنتًا، أو 0.4 فِيْ المائة، بعد زيادة قدرها 46 سنتًا فِيْ الجلسة السابقة.

يكثف الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي مكافحته للتضخم الذي وصل إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 40 عامًا مع ارتفاع غير متوقع فِيْ سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر بعد أن أظهر تقرير التضخم المخيب للآمال أن ضغوط الأسعار تتسارع.

قام بنك كندا يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس من أجل السيطرة على التضخم، لمفاجأة الأسواق، وأصبحت كندا أول دولة فِيْ مجموعة السبع ترفع أسعار الفائدة بمثل هذا المبلغ الكبير فِيْ الدورة. من الدورة الاقتصادية.

نقلاً عَنّْ مسودة التوقعات، أفادت بلومبرج يوم الأربعاء أن المفوضية الأوروبية تتوقع ارتفاعًا قياسيًا فِيْ التضخم وخفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و 2023 بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا، وانخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الطاقة فِيْ فصل الشتاء.