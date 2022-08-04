النفط يهبط لمستويات ما قبل الحرب.. برنت يلامس 93.50 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، حيث لامس خام برنت 93.50 دولارًا للبرميل، وهُو أدنى مستوى منذ 21 فبراير، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلَّى ارتفاع الأسعار، مع تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي قد يضعف الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.88 دولار، أو 3٪، إلَّى 93.90 دولار للبرميل، فِيْ حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.37 دولار، أو 2.6 فِيْ المائة، إلَّى 88.29 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أدنى مستوى عَنّْد 93.50 دولار للبرميل وهُو أدنى مستوى منذ 21 فبراير شباط بينما لامس الخام الأمريكي أدنى مستوى منذ الثالث من فبراير شباط عَنّْد 87.97 دولار.

وجاء البيع فِيْ أعقاب زيادة غير متوقعة فِيْ مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين أظهرت أيضًا زيادة مفاجئة مع تباطؤ الطلب.

ظلت توقعات الطلب تحت ضغط من المخاوف المتزايدة من الركود فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا وضائقة الديون فِيْ اقتصادات الأسواق الناشئة والسياسة الصارمة لـ COVID-19 فِيْ الصين، أكبر مستورد للنفط فِيْ العالم.

قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق فِيْ OANDA فِيْ لندن “التراجع من 90 دولارًا هُو الآن احتمال حقيقي للغاية، وهُو أمر لطيف للغاية بالنظر إلَّى مدى ضيق السوق ومدى ضآلة المجال لتخفِيْف ذلك”.

وأضاف “لكن الحديث عَنّْ الركود يتزايد وإذا أصبح حَقيْقَة فمن المرجح أن يعالج بعض الاختلالات”.

وجاءت الضغوط المتزايدة فِيْ أعقاب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويحد من الطلب على الوقود. رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس وحذر من مخاطر حدوث ركود.

واعتبر المحللون أن اتفاقية أوبك + أمس الأربعاء لرفع هدف الإنتاج 100 ألف برميل يوميا فقط فِيْ سبتمبر، وهُو ما يعادل 0.1٪ من الطلب العالمي، تدفع بالسوق إلَّى التراجع.