النفط يواصل خسائره والبرميل يسجل 106.59 دولار.. الطلب يفوق الإمدادات

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس، حيث طغت مخاوف الطلب على المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات الحكومة الأمريكية عَنّْ ضعف استهلاك البنزين فِيْ ذروة السفر الصيفِيْ.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلَّى 106.59 دولار للبرميل بعد أن هبطت 0.4 بالمئة فِيْ الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلَّى 99.40 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجعت 1.9 بالمئة يوم الأربعاء.

ظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر التجار إلَّى الاستعداد لانخفاض أكبر فِيْ الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عَنّْ الأسواق بعد الحرب فِيْ أوكرانيا، فضلاً عَنّْ مخاوف من الركود الذي قد يضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية، الأربعاء، أن مخزونات البنزين الأمريكية زادت بمقدار 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة بحدة توقعات المحللين فِيْ استطلاع أجرته رويترز بزيادة 71 ألف برميل.

تراجعت المخاوف بشأن الإمدادات الليبية بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأربعاء، استئناف الإنتاج فِيْ عدة حقول نفطية بعد رفع قوة قاهرة عَنّْ الصادرات النفطية الأسبوع الماضي.