النقاز يقترب من الدوري التونسي بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

حمدي النقاز

أنهى نادي الزمالك رسميا تعاقده مع حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق وايت كاسل الأول، في الفترة الحالية، لينهي علاقته بالزمالك.

وأكدت تقارير إعلامية أن حمدي النقاز يقترب من العودة للدوري التونسي بعد فسخ عقده مع الزمالك.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب تلقى عدة عروض من الدوري التونسي للعودة إلى هناك مرة أخرى.

كما تلقى النقاز عروضا من الدوري المصري ليشمل اللآل، لكنه يفكر في العودة إلى تونس.

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام للكرة على نادي الزمالك، إنهاء عقد حمدي النقاز، وأنه سيعيد جميع المبالغ التي حصل عليها مع الفريق الأبيض.

وأضاف أمير مرتضى أن الزمالك سيتنازل عن الحكم الصادر لصالحه من الفيفا ضد النقاز بعد أن يدفع اللاعب المبلغ المستحق وينهي عقده.