“النقد العربي” الإمارات لديها الحصة الأكبر من أصول المصارف العربية

قال صندوق النقد العربي، إن أصول القطاع المصرفِيْ العربي تجاوزت حاجز الـ4 تريليونات دولار نهاية العام الماضي 2022.

وذكر الصندوق فِيْ تقريره السنوي عَنّْ الاستقرار المالي فِيْ الدول العربية لعام 2022، أن أصول القطاع المصرفِيْ فِيْ الدول العربية بلغت 4 تريليونات و 31 مليار دولار نهاية العام الماضي، بنسبة نمو 5٪.، أو 136٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية.

وأضاف أن هذه الأصول جاءت مقابل 3 تريليونات و 840 مليار دولار نهاية عام 2022، مما يعكس ثقة العملاء والسوق فِيْ القطاع المصرفِيْ على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضها جائحة “كوفِيْد -19”.

البنوك الإماراتية لديها الحصة الأكبر

وذكر التقرير أن البنوك الإماراتية ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من أصول القطاع المصرفِيْ العربي، بنسبة 22.4٪ نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7٪.

وعزا التقرير الزيادة فِيْ حجم أصول القطاع المصرفِيْ العربي إلَّى نمو السيولة فِيْه نتيجة الإجراءات التحفِيْزية التي اتخذتها البنوك المركزية العربية، ومنها على سبيل المثال اعتماد سياسات نقدية تيسيرية وتحرير بعض هُوامش رأس المال، بهدف تحقيق ذلك. مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” وانعكاساته السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الوباء.

وأشار التقرير إلَّى أن القطاع المصرفِيْ فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على 67.8٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفِيْ العربي نهاية العام الماضي، بحيث حافظت دول المجلس على حصتها السوقية التي حققتها نهاية عام 2022، والتي بلغت نحو 66٪، فِيْما استحوذت البنوك المصرية على حوالي 66٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفِيْ العربي نهاية العام الماضي. وشكلت 13.6٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفِيْ العربي، تليها البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2٪ و 3.7٪ و 3.5٪ على التوالي.

وأشار التقرير إلَّى أن متوسط ​​نسبة أصول البنوك فِيْ الدول العربية إلَّى الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 136 فِيْ المائة نهاية العام الماضي، مما يعكس أهمية القطاع المصرفِيْ العربي نظرا لحجمه الكبير، وبالتالي أهمية دوره الرقابي. السلطات فِيْ تعزيز قوة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى، وخاصة السياسات النقدية والمالية.

التسهِيْلات الائتمانية

وأشار التقرير إلَّى أن محفظة التسهِيْلات الائتمانية ما زالت تشكل المكون الأكبر لأصول القطاع المصرفِيْ العربي، حيث بلغت قيمة التسهِيْلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفِيْ نحو 2.44 تريليون دولار فِيْ نهاية عام 2022، أي نحو 61٪ من الإجمالي. أصول.

وأشار التقرير إلَّى أن البنوك السعودية والإماراتية احتلت المرتبة الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم التسهِيْلات الممنوحة من قبلهما نهاية العام الماضي عَنّْد 549.1 مليار دولار و 488.6 مليار دولار على التوالي، تليها البنوك القطرية بـ 334.2 مليار دولار والمصرية. بقيمة 197.2 مليار دولار.

الوديعة

أفاد تقرير صندوق النقد العربي أن ودائع القطاع المصرفِيْ العربي استمرت فِيْ الارتفاع وتجاوزت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس على التوالي، حيث بلغ حجم الودائع نحو تريليوني و 559 مليار دولار فِيْ النهاية. العام الماضي مقابل تريليوني و 426 مليار دولار نهاية 2022 بنسبة نمو 5.5٪.

وعزا التقرير الزيادة المستمرة فِيْ حجم الودائع خلال الفترة من 2013 إلَّى 2022 إلَّى ثقة العملاء فِيْ القطاع المصرفِيْ العربي، ونجاح سياسات البنوك فِيْ جذب المزيد من المدخرات، وكذلك نجاح سياسات الشمول المالي و الاستراتيجيات التي تتبناها الجهات الرقابية، بالإضافة إلَّى الأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية. سيؤدي ذلك إلَّى تعزيز الوصول إلَّى التمويل والخدمات المالية.

وأشار التقرير إلَّى أن ودائع القطاع الخاص “الجارية والادخارية والودائع لأجل” شكلت 93.8٪ من إجمالي الودائع نهاية العام الماضي، مقابل 88.8٪ فِيْ عام 2022 و 89.3٪ فِيْ عامي 2022 و 2022.

وبحسب التقرير، احتلت البنوك السعودية والإماراتية المرتبة الأولى والثانية، بإيداعات بلغت نحو 561.2 مليار دولار و 543.7 مليار دولار نهاية العام الماضي. استحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 64.4 فِيْ المائة من إجمالي حجم الودائع فِيْ القطاع المصرفِيْ العربي بنهاية عام 2022.

قواعد العاصمة

وأشار التقرير إلَّى أن القواعد الرأسمالية للمصارف العربية استمرت فِيْ التحسن للعام الثامن على التوالي، نتيجة الحرص الكبير الذي توليه الجهات الرقابية والبنوك نفسها فِيْ تعزيز قواعدها الرأسمالية، والوصول إلَّى مستويات آمنة تعزز الاستقرار المالي فِيْ البلاد. تلك الدول والمحافظة على سلامة أوضاع البنوك المالية وحمايتها من أي تقلبات أو أزمات مستقبلية.

بلغت القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفِيْ العربي نحو 479.6 مليار دولار نهاية عام 2022 مقابل 452.6 مليار دولار نهاية عام 2022 بنسبة نمو 6٪، مما يعزز قدرة القطاع المصرفِيْ العربي على مواجهة المخاطر المحتملة. ويعزز قدرته على امتصاص الصدمات.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفِيْ العربي اتسم بملاءة مالية عالية، حيث بلغ متوسط ​​نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفِيْ العربي نحو 17.8٪ فِيْ نهاية عام 2022، وهِيْ أعلى من المستهدف دولياً وفق معيار بازل 3 البالغ 10.5. ٪، مما يشير إلَّى تمتع القطاع المصرفِيْ العربي بملاءة عالية، وبالتالي، لديه القدرة على امتصاص أي خسائر محتملة، ويعكس تحفظ القطاع المصرفِيْ وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هُوامش رأسمالية إضافِيْة.

معدلات الربحية

وذكر التقرير أن معدلات ربحية القطاع المصرفِيْ العربي فِيْ نهاية عام 2022 شهدت تحسنا ملحوظا، بعد الانعكاسات السلبية للوباء الذي أثر على ربحية البنوك فِيْ عام 2022، وحقق القطاع المصرفِيْ العربي معدلات عائد جيدة، حيث بلغ متوسط ​​العائد على الأصول حوالي 1.24٪ مقارنة بـ 0.82٪ فِيْ نهاية عام 2022.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين إلَّى 11.76٪ فِيْ نهاية عام 2022، مقارنة بـ 6.55٪ فِيْ نهاية عام 2022. وهذا يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها فِيْ توظيف أصولها، وفاعليتها فِيْ الاستخدام. رأسمالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي قد تتكبدها. فى المستقبل.

وحافظ القطاع المصرفِيْ العربي على مستويات جيدة فِيْما يتعلق بمؤشرات السيولة، حيث بلغت نحو 32.7٪ نهاية عام 2022، مقابل 30.9٪ نهاية عام 2022.