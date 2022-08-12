النقل الجماعي جدة جدول الرحلات 1444 ، تُعرف شركة النقل العام في جدة باسم شركة النقل السعودية “سابتكو” وهي واحدة من أكثر الشركات رسوخًا ورائدة في مجال النقل العام في المملكة العربية السعودية ، وتقدم هذه الشركة العديد من الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين بالدولة المملكة العربية السعودية ، لا سيما فيما يتعلق بالنقل الدولي من بين خدمات أخرى، تابعوا معنا .

الشركة السعودية للنقل العام

تُعرف الشركة السعودية للنقل العام باسم شركة سابتكو للنقل العام والعامة، وهي إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية. تعرف الشركة باسم شركة مساهمة تأسست عام 1970 هـ. تساهم الشركة في الحكومة السعودية كأهم وأكبر مساهم في الشركة، مما جعل الشركة رائدة على مستوى الوطن في مجال النقل تضم سابتكو أكثر من 3250 مركبة بمختلف أنواعها وأنواعها، وهي مجهزة بأحدث التقنيات المتعلقة بنظام التتبع. كما تقوم الشركة بربط الشركة بحوالي 350 مدينة من خلال 13 محطة منتشرة في المملكة العربية السعودية.

خدمات الشركة السعودية للنقل العام

تقدم الشركة السعودية للنقل العام العديد من الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. هذه الخدمات هي كما يلي

خدمة النقل للحجاج والمعتمرين والزوار.

خدمات النقل العام داخل المدن.

خدمات النقل بين المدن.

خدمة نقل الموظفين.

خدمة التنقل التربوي.

خدمات النقل الدولي.

الخدمات الرقمية مثل خدمة القيادة الذاتية، والتنقل التشاركي الذكي “الركاب”.

خدمة التوصيل بين المدن السعودية وخارجها.

جدول رحلات المواصلات العامة بجدة 1444

تتيح لك شركة النقل الجامعي في المملكة العربية السعودية معرفة جداول رحلات النقل الجماعي في جدة من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها سابتكو. يتيح للمستخدمين الاستعلام عن جدول الرحلات من لحظة المغادرة حتى الوصول إلى المكان المطلوب. من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لشركة سابتكو.

توجه مباشرة إلى خيار الحافلة.

انقر فوق خيار جدول الرحلة.

حدد نوع الرحلة ضمن الخيارات المتاحة الرحلات الأساسية. جولات VIP.

اختر وجهة المغادرة.

حدد الوجهة.

انقر فوق خيار عرض الجدول.

أسعار رحلات النقل الجماعي

تقدم الشركة السعودية للنقل العام سابتكو أسعارًا تنافسية للنقل والرحلات من داخل المدن وخارجها، حيث يختلف سعر الرحلة بشكل طبيعي من حيث مدة الرحلة، بالإضافة إلى الاختلاف في طبيعة ونوع الرحلة. . خاص بالشركة، حيث يتم تحديد الرحلة وكتابة كافة التفاصيل المتعلقة بالرحلة، بالإضافة إلى إمكانية تحديد أسعار الرحلات لذوي الإعاقة. رحلات الترانزيت الجماعي ““.

الحجز عبر الإنترنت لتذاكر النقل العام

يمكن حجز التذاكر في الشركة السعودية للنقل العام عن طريق حجز رحلات VIP EXPRESS بعدة طرق، ويتم ذلك عن طريق إحدى المحطات، أو بمساعدة وكلاء الشركة المعتمدين، أو من خلال تطبيق شركة النقل SAPTCO بالإضافة إلى ذلك. لإمكانية عمل حجز مقعد عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للشركة واتباع الخطوات التالية للحجز

اذهب إلى موقع “سابتكو” “”.

انقر فوق خيار الحافلات من الشريط العلوي.

انقر فوق خدمة التذاكر من القائمة المنسدلة.

انقر فوق الخيار لعرض رحلات VIP Express.

اختر نوع التذكرة اتجاه واحد. الذهاب والعودة. أغراض متعددة.

اختر وجهة السفر “مكان المغادرة بالإضافة إلى مكان الوصول والتاريخ”.

اكتب معلومات المسافر “الاسم ورقم الهوية”.

انقر فوق خيار استعراض التذاكر لتأكيد صحة المعلومات التي تم إدخالها.

تحديد آلية الدفع سواء الدفع نقدًا عند شراء التذكرة سواء من الفروع أو الوكلاء. الدفع الإلكتروني بالبطاقة الائتمانية أو بنظام سداد.



سابتكو VIP. خطوط جولة النقل الجماعي

تعمل سابتكو على توفير أربعة خطوط تربط أربع مناطق مهمة برحلات ذهاب وعودة إلى المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

خط جدة – ينبع – جدة.

خط الرياض – الخبر – الرياض.

المدينة المنورة – جدة – خط المدينة المنورة.

خط المدينة المنورة – مكة – المدينة المنورة.

رقم ترانزيت جدة

تعمل سابتكو على توفير أكثر من طريقة للتواصل مع الشركة سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. فيما يلي أرقام الاتصال بشركة النقل الجماعي بجدة

رقم شركة النقل الجماعي 920026888.

خدمة العملاء من داخل المملكة العربية السعودية 920000877.

رقم شكوى سابتكو 8001249999.

خدمة العملاء خارج المملكة العربية السعودية +966920000877

ص.ب . 10667 الرياض 11443.

رابط جداول رحلات النقل الجماعي سابتكو

يمكنك معرفة جداول رحلات النقل الجماعي في سابتكو من خلال الانتقال مباشرة إلى موقع الشركة السعودية للنقل الجماعي. يوفر الموقع إمكانية التعرف على مواعيد وأوقات الرحلات للنقل الجماعي ومعرفة أسعار التذاكر بالإضافة إلى العروض والخدمات المعروفة التي تقدمها الشركة، كما يلي نرفق رابط لمعرفة مواعيد سابتكو رحلات النقل الجماعي.

تعرفنا عبر السطور السابقة على النقل الجماعي جدة جدول الرحلات 1444 ، و تعرفنا على الشركة السعودية للنقل الجماعي، وتحدثنا حول أسعار رحلات النقل الجماعي و خطوط رحلات النقل الجماعي سابتكو VIP ، و رابط جداول رحلات النقل الجماعي سابتكو .