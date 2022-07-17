النقل الخارجي نظام نور .. تعرف على خطوات الاستعلام عن النتائج

نظام النقل الخارجي الخفِيْف أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، عن افتتاح النقل الداخلي والخارجي للمعلمين فِيْ جميع مدارس المملكة من خلال التطبيق عبر نظام نور الإلكتروني الذي يقدم سلسلة من الخدمات المتنوعة للكوادر التعليمية، وفق مجموعة من الشُروطْ والمواعيد. . من ظهُوره.

تاريخ نتائج التحويل الخارجي لنظام نور.

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن فتح باب استقبال طلبات نقل المعلمين ابتداء من يوم 24 ذو القعدة 1443 وحتى 30 ذو القعدة 1443.

حيث من المقرر الإعلان إلكترونيًا عن نتائج التحويل عبر نظام نور فِيْ المَوعِد الذي تحدده الوزارة وهُو الخامس والعشرون من ذي الحجة 1443 هـ.

التشاور حول نتائج نظام نور للتحويلات الخارجية

يمكن للمعلمين الاطلاع على نتائج التحويل الداخلي والخارجي عبر نظام نور باتباع الخطوات التالية –

أولا، انتقل مباشرة إلى الموقع نظام الانارة البريد الرسمي ثانيًا، يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ويظهر رمز التحقق على الشاشة. انقر فوق خيار “حساب المعلم” ثم انقر فوق “خدمات شؤون المعلمين”. ثم انقر فوق خدمة “استشارة التحويل الخارجي”. فِيْ غضون ثوانٍ، تظهر نتيجة الاستعلام إما برفض طلب نقل المعلم أو قبول طلبه وتوضيح تفاصيل التحويل.

خطوات تقديم شكوى ضد النتائج النقل للمعلمين.

هناك بعض الخطوات التي يتم اتخاذها فِيْ حالة الرغبة فِيْ تقديم شكوى أو اعتراض على نتيجة التحويل وهِيْ كالتالي –