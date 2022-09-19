النقل السعودية تعلن بدء تطبيق العمل بوثيقة النقل الإلكترونية لهذه الفئات

وأعلنت عَنّْ بدء العمل بإصدار “وثيقة نقل” لناقلي البترول والمواد الخطرة والسيارات، عبر بوابة “نقل” الإلكترونية، اعتباراً من اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022.

وأوضحت الهِيْئة أن “وثيقة النقل” ستسهم فِيْ رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل. كَمْا يوفر الوصول إلَّى تفاصيل عملية النقل. – ضمان الحفاظ على حقوق جميع مقدمي الخدمة والمستفِيْدين المعَنّْيين، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تأتي هذه الخطوة فِيْ إطار جهُود هِيْئة النقل العام لأتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التكنولوجيا فِيْ استكَمْال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطوير لخدمات النقل. 200 خدمة إلكترونية.

تعتبر وثيقة النقل الإلكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل فِيْ نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية فِيْ المملكة وتوفر الأساس الأساسي لعمليات النقل والخدمات ومواكبة جميع المتغيرات والتطورات فِيْ قطاع الخدمات اللوجستية.