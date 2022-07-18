النقل المدرسي نظام نور 1444 “خطوات التسجيل الالكتروني” طريقة سداد الرسوم

التسجيل الجديد للمواصلات المدرسية عبر نظام نور، والذي يتساءل عنه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة أنه سيتم تسجيل النقل المدرسي السعودي للعام الدراسي الجديد 1444 من خلال رَابِطْ نور الإلكتروني، وهُو النظام الذي قامت وزارة التربية والتعليم بتسهِيْل تطبيق الخدمات التعليمية المختلفة التي تقدمها الوزارة، والنظام الإلكتروني نور متخصص فِيْ عرض نتائج الطلاب فِيْ الفصول المختلفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيفِيْة التسجيل فِيْ خدمة النقل المدرسي

حملة البحث على الإنترنت عن المواصلات المدرسية من خلال نظام نور، ونتابع معك كيفِيْة التسجيل للاستفادة من الخدمات عبر نظام نور الإلكتروني، وإليكَمْ طريقة التسجيل من خلال الرَابِطْ الموضح أدناه

فِيْ البداية عليك أن تذهب إلى ارتباط نظام الضوء الرسمي.

ثم قم بتسجيل الدخول باسمك وكلمة المرور.

بعد ذلك، من الصفحة الرئيسية، يختار الطالب بوابة التحويل.

ثم تقبل شُروطْ النقل المدرسي للحصول على الخدمات المقدمة، لتسهِيْل الوصول إلى المدرسة.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل بياناته ثم تقديمها.

من الضروري كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

فِيْ النهاية، عليك الانتظار يومين أو ثلاثة أيام لمعرفة نتائج القبول فِيْ خدمة النقل المدرسي.

طريقة الدفع بنظام نور

طريقة دفع رسوم المواصلات من خلال نظام نور هِيْ من الأمور التي يرغب الطلاب وأولياء الأمور فِيْ معرفتها بعد تقديم قبول الطلاب لهذه الخدمة، وحتى اكتمالها يجب السداد إما عن طريق الهاتف المحمول أو الكَمْبيوتر، وهنا هِيْ طريقة الدفع من خلال الخطوات الموضحة أدناه