النقل تعلن أسماء المقبولين في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين

أعلنت وزارة النقل واللوجستيات، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين في برنامج التوظيف والتأهيل المتميزين.

سرعة المعالجة

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على المرشحين المقبولين استكمال إجراءات الفحص الطبي بسرعة، بحسب البريد الإلكتروني المرسل لكل مرشح.

ارتباط الأسماء المقبولة

وأوضح أنه في حال عدم اكتمال إجراءات الفحص الطبي، فإن ذلك سيعتبر استقالة من الوظيفة وسيسمح بالتواصل عبر البريد الإلكتروني في حالة الاستفسار.

يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين في برنامج التوظيف والتأهيل المتميز من خلال الرابط التالي اضغط هنا ).