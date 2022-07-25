النقل تنجز أعمال سلامة على طرقها بأطوال 48 كيلو 

أطلقت وزارة النقل واللوجستيات في يونيو الماضي سلسلة من الأعمال والمشاريع على طرقها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتحسين الكفاءة التشغيلية.

مستوى أمان محسن

نفذت الوزارة سلسلة من المشاريع التي تساهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق، منها إنارة (3) تقاطعات بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال دهان الطرق بإجمالي أطوال (48) كم، بالإضافة إلى تنفيذ اللوحات الارضية (عيون القطط) باجمالى (2876) وحدة مع تركيب وصيانة عدد (186) لوحة تحذير ودليل.

استراتيجية التحويل

وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية النقل واللوجستيات الوطنية تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق ؛ الوصول إلى المركز السادس على مستوى العالم في جودة الطرق، بالإضافة إلى الحد من وفيات الطرق، مما يساهم في تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات نقل آمنة وعالية الجودة.