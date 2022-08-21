النقّاش أحمد سالم يعلق للمرة الأولى على فِيْديو غنائه الذي خطف الأضواء

علق المجادل المصري، أحمد سالم، على ردود الفعل الواسعة التي صاحبت إطلاق مقطع فِيْديو له وهُو يغني أثناء عمله، مما تسبب فِيْ حديث المتابعين على مواقع التواصل، مشيدا بصوته.

قال سالم إنه حاصل على دبلوم فني، ويبلغ من العمر 32 عامًا حاليًا وينحدر من بلدة الصوامة فِيْ زفتى بمحافظة الغربية شمال مصر.

وأضاف النقش المصري فِيْ تصريحات لـ “العربية”، أن الفِيْديو المتداول تم تصويره فِيْ الإمارات، حيث كان يعمل، ويعود تاريخه إلَّى عام ونصف.

وأوضح أن الفِيْديو نُشر وقتها على صفحته الشخصية البسيطة على موقع يوتيوب، ولم يتوقع أبدًا تحقيق هذا النجاح، مشيرًا إلَّى أنه فوجئ فِيْ اليومين الماضيين بعدد المكالمات والرسائل التي تلقاها تتحدث عَنّْها. مقطع ومدح صوتها.

قال إنه إذا أصبح مطربًا محترفًا، فإنه يفضل الطرب على أغاني المهرجانات، لأنه يجد نفسه وصوته فِيْها أكثر من الأنواع الأخرى.

وأشار إلَّى أنه لم يشارك فِيْ أي مسابقة فِيْ السابق، ولا حتى التدريب، وأكد أن ما حدث له كان مجرد اجتهاد شخصي.

وأشار إلَّى أنه تلقى الكثير من التشجيع من الناس والمعارف، موضحا أنه يفضل اتخاذ قراراته بهدوء.

وأشاد العديد من مشاهِيْر الفن بصوت أحمد سالم بعد تداول الفِيْديو، حيث غنى الفنانة الراحلة وردة أغنية “بكرا يا حبيبي”، فلفت صوته ومشاعره انتباه العديد منهم.

وثقت الفنانة نجلاء بدر فِيْديو سالم ووصفت صوتها بـ “الرهِيْب”. أما كاتب السيناريو تامر حبيب فعلق “الرجل عظيم”.

كَمْا دعا الفنان والموسيقي المصري رامي جمال متابعيه إلَّى إيصاله إلَّى الشاب بشكل عاجل، قائلاً “من يربطني يحتاجه الرجل الجميل أبو صوت”.

ووعدها جمال بتقديم أغنية أخرى لتغنيها منفردة، ووعدها بألبوم كامل.

وبينما كان الشاب يتفاعل مع كل هذه الضجة، علق على تغريدات على حسابات هؤلاء النجوم، كاشفاً عَنّْ سعادته الكبيرة بما حدث.

كَمْا يستعد اتحاد المهن الموسيقية المصرية لاتخاذ خطوات إيجابية لدعم الشاب أحمد سالم.