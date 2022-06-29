النمسا تهدد جازبروم.. مصادرة موقع تخزين غاز طبيعي مملوك للشركة الروسية

تتزايد حالة المراقبة بين روسيا والمعسكر الغربي فِيْ ظل الحرب التي تخوضها موسكو فِيْ أوكرانيا، وتسارع جميع الأطراف إلَّى فرض عقوبات على الطرف الآخر.

وجاءت العقوبات هذه المرة من النمسا الدولة الأوروبية ضد عملاق النفط الروسي.

تستعد النمسا للاستيلاء على واحد من أكبر مواقع تخزين الغاز الطبيعي فِيْ أوروبا من شركة غازبروم الروسية بحلول يوم الجمعة المقبل.

يأتي ذلك مع دخول قانون نمساوي جديد حيز التنفِيْذ يسمح للحكومة بالتحكَمْ فِيْ مواقع التخزين التي لا يملأها المشغلون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السيطرة على موقع تخزين الغاز الطبيعي، Heidech، يمكن أن تصبح نقطة تحول فِيْ علاقة النمسا بقطاع الطاقة الروسي.

لا تزال النمسا تحصل على حوالي 80٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، ولا يزال اقتصادها المعتمد على التصدير بحاجة إلَّى هذه الإمدادات على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.

ذكرت صحيفة دي برس النمساوية أن الشركات النمساوية العاملة فِيْ روسيا تستعد لأي تحرك انتقامي من جانب روسيا رداً على الخطوة النمساوية.

يمكن للحكومة الروسية مصادرة أصول شركة الطاقة النمساوية OMV إذا صادرت فِيْينا موقع تخزين غازبروم.

قالت المفوضية الأوروبية إن تهديد السلطات النمساوية لشركة الغاز الطبيعي الروسية غازبروم بمصادر أحد مواقع تخزين الغاز الضخمة التابعة للشركة الروسية على الأراضي النمساوية “يبدو مقبولاً” فِيْ ظل الاحتمالات المتزايدة بأن المستودع، من أكبر رواسب الغاز الطبيعي فِيْ أوروبا، ستبقى فارغة، فِيْ ظل نقص كَمْيات الغاز الطبيعي الذي تضخه غازبروم إلَّى الاتحاد الأوروبي بشكل عام، بحسب كريستيان تيسنجلرين، مدير الوكالة الأوروبية للتعاون فِيْ الاتحاد الأوروبي. هِيْئة تنظيم الطاقة.

وكانت الحكومة النمساوية قد شددت على الشركات التي تقوم بتشغيل مكامن الغاز الطبيعي لملئها خلال الفترة الحالية، وإلا ستتولى الحكومة المسؤولية.

يشار إلَّى أن مستودع Heidach النمساوي، الذي يستوعب ما يعادل 33 ​​تيراواط / ساعة من الغاز الطبيعي، أنشأته شركة Gazprom وشركة Fengaz الألمانية فِيْ عام 2007.

لم يتم ضخ أي كَمْيات فِيْ المستودع للتخزين الشتوي حتى الآن.

توقف ضخ الغاز إلَّى الخزان، وهُو ما يكفِيْ لتغطية استهلاك النمسا من الغاز الطبيعي، لمدة 4 أشهر كاملة منذ أن صادرت السلطات الألمانية شركة غازبروم جرمانيا التابعة لشركة غازبروم الروسية فِيْ أبريل الماضي، على خلفِيْة العقوبات التي فرضتها الحكومة الألمانية. الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير شباط الماضي.