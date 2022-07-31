النيابة إدانة 3 وافدين في جريمة غسل أموال تجاوزت المليون ريال

أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم بإدانة وافدين بجريمة غسل أموال لمحاولة تهريب أكثر من 1.2 مليون ريال إلى خارج السعودية عن طريق إخفائهم في مخابئ سرية داخل حقيبة ومحاولة الخروج منها. جدة.

تفاصيل الجريمة

وأشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أن النيابة العامة للجرائم الاقتصادية انتهت من محاكمة ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) من الجنسية الأفريقية. تشكيل عصابة منظمة ومحاولة تهريب مبلغ (1،286،000) مليون ومائتان وستة وثمانون ألف ريال.

وأوضحت إجراءات التحقيق أن المتهم حاول تحويل الأموال إلى الخارج بإخفائها في مخابئ سرية داخل حقيبة عائدة لسيدة، لدى مغادرته مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

إجراءات التحقيق

كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المحجوزة نتيجة جرائم وانتهاكات لعدد من الأنظمة، ورفع دعوى جنائية عامة ضده أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها خارج المملكة. . الحكم بمصادرة مبالغ أخرى محجوزة من منزل شخص، بالإضافة إلى مصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات متعددة، والحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، والترحيل من البلاد بعد قضاء مدة عقوبته.

وأكد المصدر أن النيابة العامة قدمت مذكرة اعتراض لاستئناف الحكم، تطالب بعقوبات أشد للمسؤولين، فيما تقوم نيابة الاستئناف بإجراءات الاستئناف في هذا الشأن وفق النظام.

وطالب المصدر جميع المسافرين بعدم السماح للآخرين باستغلالهم في تحويل مبالغ مالية أو قيم دون مسوغ قانوني، أو الانخراط في مثل هذه الممارسات التي تؤدي إلى مسؤولية جنائية تجاه مرتكبيها.

وأكد المصدر أن النيابة العامة مستمرة في حماية الاقتصاد والناتج الوطني، وستعرض أمام القضاء المختص كل من ينوي تهديد الأمن المالي أو الاقتصاد الوطني للمطالبة بعقوبات مشددة في هذا الصدد.