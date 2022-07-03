النيابة العامة تحذر من الاعتداء على رجال الأمن عمدًا

وجددت النيابة العامة التحذير من خطورة الاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء مهامهم أو إتلاف سياراتهم.

وقالت النيابة العامة في بيان مقتضب إن اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الحراس يساهم بشكل فعال في الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة للحجاج، ويتجنب تبعات المسؤولية الجنائية عن التعدي على المصالح المحمية جنائياً في ذلك. اعتبار.

طلقات الحدث

وكانت النيابة العامة حذرت في وقت سابق من إطلاق النار على مناسبات أو أماكن عامة باعتباره جناية تستوجب القبض.

قالت النيابة العامة يحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخائره دون ترخيص، أو استخدام سلاح مرخص لحمله وحيازته لغير الغرض المصرح به، أو للسماح للآخرين باستخدام سلاح مرخص، أو استخدام السلاح من قبل الآخرين نتيجة الإهمال. وأشار إلى أن هذه الوقائع من الجرائم الكبرى التي تتطلب التوقيف وفق قرار النيابة العامة.