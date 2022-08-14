النيابة العامة تحذر من تضليل المستهلك بالميداليات أو الدبلومات

تحذر النيابة العامة من أي بيان تجاري يضلل المستهلك أو يجعله يعتقد شيئًا مختلفًا عن الواقع.

تمتع بالحماية الجنائية

وأشار مكتب المدعي العام، في تغريدة على حسابه على تويتر، إلى أن البيانات التجارية تتمتع بحماية جنائية كبيرة وتوثيق قانوني مرتفع، موضحة أن أي بيان يضلل المستهلك أو يجعله يعتقد أن ذلك غير واقعي، تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

ناهيك عن الميداليات والدبلومات.

وأضاف أنه لا يجوز ذكر الميداليات أو الدبلومات أو الجوائز أو الألقاب الفخرية من أي نوع، باستثناء المنتجات التي تنطبق عليها هذه الخصائص والأشخاص والأسماء التجارية الذين حصلوا عليها أو سقطت عليهم حقوقهم.

ولفت الى ضرورة اشتمالها على بيان صحيح عن تاريخها ونوعها والجهة التي منحتها، ولا يجوز لمن يشارك مع غيره في معرض المنتجات استخدام المزايا الممنوحة للمعارض المشتركة لمنتجاتهم الخاصة. . ما لم يُظهر بوضوح مصدر تلك الفوائد ونوعها.