النيابة العامة تشدد على مساءلة المتسبب في الإيذاء ومعاقبته

وأكدت النيابة العامة التزامها بضمان الحماية اللازمة ضد الأذى الذي يلحق بأي فرد في المجتمع.

مفهوم الضرر

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “الإساءة هي أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما يتجاوز حدود اختصاصه وسلطته ومسئوليته”. أو بسبب ما يوحدهم هو علاقة أسرية أو علاقة طعام أو رعاية أو وصاية أو تبعية في الحياة.

حماية الضرر

وأوضح في ثوران على حسابه الرسمي أن النظام يضمن توفير الحماية ضد الإساءة بكافة أنواعها. كما يقدم النظام المساعدة والعلاج، ويعمل على توفير المأوى اللازم والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية. الإجراءات القانونية اللازمة. يتم أخذهم لمحاسبة الجاني ومعاقبته ؛ وإيجاد آليات عملية وفعالة للتعامل مع التجاوزات.

يهدف النظام إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تتنبأ بوجود بيئة تفضي إلى حدوث حالات إساءة. كما تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإساءة وعواقبها.