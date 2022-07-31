النيابة العامة 6 إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر

وجددت النيابة العامة التأكيد على الإجراءات المتبعة في المملكة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأشادت النيابة العامة بالجهود المباركة التي تبذلها القيادة الرشيدة في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال التأكيد على التآزر بين الجهات الحكومية، وزيادة كفاءة إجراءات الحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، وتشديد العقوبات بحق الجناة.

الاتجار بالبشر جريمة عالمية

من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالتهديد بالقوة من أعمال الاتجار بالبشر. وفقا للمواد الواردة في بروتوكول “باليرمو”، مشيرة إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 يوليو من عام 2022 م، يعد فرصة لتذكر هذه الجريمة.

انتشار الفقر والبطالة

وأشار د. التويجري إلى أن أحد أسباب زيادة هذه الجريمة انتشار الفقر والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي. زيادة الطلب العالمي على العمالة الرخيصة غير الشرعية والحروب والنزاعات المسلحة وانتشار الجريمة في المجتمعات وعدم قدرة الدول على حماية الحدود وزيادة معدلات اللجوء والداخلية والخارجية لبعض الدول. La Asamblea adoptó en 2010 el Plan de Acción Global para Combatir la Trata de personas, e instó a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas coordinadas y coherentes para combatir este delito con el fin de promover el desarrollo humano y apoyar la seguridad en todo العالم.